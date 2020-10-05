Грузия и ООН подписали пятилетний Рамочный документ, Фото: georgia.un.org
Новости

Грузия и ООН оформили пятилетний Рамочный документ о сотрудничестве

05/10/2020 - 19:35
5 1 minute read

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария и постоянный координатор ООН в Грузии Сабина Махл 2 октября подписали Рамочный документ о сотрудничестве в области устойчивого развития, который охватывает 2021-2025 годы.

В Рамочном документе излагается видение на 2021-2025 годы по таким ключевым вопросам, как содействие эффективным, прозрачным и подотчетным институтам, равный и инклюзивный доступ к качественным социальным услугам, содействие инклюзивному экономическому росту и улучшение человеческого капитала, обеспечение безопасности и устойчивости человека, охрана окружающей среды и преодолений последствий изменения климата.

Пятилетний Рамочный документ сотрудничества в области устойчивого развития основан на приоритетах развития страны и направлен ​​на повышение благосостояния, возможностей и социального равенства людей, проживающих в Грузии. Кроме того, согласно документу, деятельность агентств ООН будет направлена ​​на устранение социально-экономических последствий пандемии.

«Особое внимание будет уделено установлению партнерских отношений с гражданским обществом и частным сектором, чей инновационный потенциал будет полезен для достижения целей», — говорится в заявлении Представительства ООН в Грузии.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
05/10/2020 - 19:35
5 1 minute read

მსგავსი/Related

Photo of Совет национальной безопасности Грузии о событиях в Нагорном Карабахе

Совет национальной безопасности Грузии о событиях в Нагорном Карабахе

03/10/2020 - 14:53
Photo of Министр иностранных дел Швеции находится с визитом в Грузии

Министр иностранных дел Швеции находится с визитом в Грузии

02/10/2020 - 20:10
Photo of Гахария завершил свой визит в Брюссель

Гахария завершил свой визит в Брюссель

01/10/2020 - 18:28
Photo of Георгий Гахария: Тбилиси готов провести у себя диалог между Ереваном и Баку

Георгий Гахария: Тбилиси готов провести у себя диалог между Ереваном и Баку

30/09/2020 - 18:10
Back to top button