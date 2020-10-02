Министр иностранных дел Швеции находится с визитом в Грузии

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде 1-2 октября с рабочим визитом посещает Тбилиси. Она уже встретилась с представителями властей Грузии, в том числе с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и представителями гражданского общества.

Как сообщает пресс-служба правительства Швеции, главные вопросы повестки дня встреч — конфликты в Грузии, продолжающиеся боевые действия в Нагорном Карабахе и парламентские выборы в Грузии 31 октября. На встречах также обсуждается вопрос председательства Швеции в ОБСЕ, которое начнется 1 января 2021 года.

Happy to be in #Georgia and meet with president @Zourabichvili_S, PM @GakhariaGiorgi and FM @DZalkaliani. Sweden is a strong supporter of Georgia’s European future. Democracy, human rights and the rule of law are primary advantages for EU approximation. pic.twitter.com/HQEww7PJgw — Ann Linde (@AnnLinde) October 2, 2020

Говоря о визите своего шведского коллеги, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани подчеркнул важность визита в контексте подготовки Швеции к председательству в ОБСЕ.

«Это будет чрезвычайно важно для нас, потому что во время председательства Швеции необходимо, чтобы организация (ОБСЕ), как и прежде, была особенно активно вовлечена в решение таких острых вопросов, как конфликты в регионе ОБСЕ», — сказал Залкалиани.

В ходе встречи Залкалиани подчеркнул активное участие ОБСЕ в международных дискуссиях в Женеве, поскольку «ключевые вопросы, такие как ситуация с безопасностью на местах, возвращение вынужденно перемещенных лиц и процесс незаконной «бордеризации», должны быть приоритетными в политической повестке дня ОБСЕ».

Говоря о продолжающемся конфликте в Нагорном Карабахе, Залкалиани представил своей шведской коллеге инициативу премьер-министра Грузии Георгия Гахария, который заявил, что Тбилиси готов содействовать мирному процессу между сторонами конфликта.

Welcome @AnnLinde to 🇬🇪! 🇸🇪remains a committed friend& supporter Geo’s European integration.🇬🇪welcomes upcoming 🇸🇪 Chairmanship in OSCE also participation in new initiative of 🇸🇪 “Friends in Defence of democracy” as appreciation of Geo’s achievements on the path of democracy pic.twitter.com/xS8vpYuOaA — David Zalkaliani (@DZalkaliani) October 2, 2020

В ходе встречи с Премьер-министром Гахария стороны обсудили перспективы сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Как сообщает пресс-служба главы правительства Грузии, в ходе беседы были затронуты актуальные вопросы международного сотрудничества со Швецией, как страной будущим председателем ОБСЕ.

Согласно той же информации, было подчеркнуто стремление Грузии к постепенному и полному доступу к единому рынку ЕС.

Говоря о предстоящих выборах, премьер-министр отметил, что правительство Грузии «обеспечит проведение выборов в свободной, беспристрастной, прозрачной и демократической среде и, несмотря на пандемию, максимальное присутствие международных наблюдателей, с обеспечением их полной безопасности».

В рамках визита глава министр иностранных дел Швеции посетит также Миссию наблюдателей ЕС в Грузии.

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