Суд признал полицейского и еще одного человека виновными по делу о смерти 24-летнего гражданина

Тбилисский городской суд 30 сентября признал бывшего начальника Второго отдела Тбилисского управления Департамента по особым поручениям МВД Грузии Зураба Попхадзе и еще одного человека, Вахтанга Бурдзенидзе виновными в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений и групповом насилии (повлекшими уничтожение жизни) в отношении 24-летнего Мурада Цурцумия, и приговорил их к 10 и 9 годам лишения свободы, соответственно.

По информации прокуратуры, следствие подтвердило, что 2 января 2020 года в Тбилиси, на территории т.н. «кладбища Дампало» в Варкетили, у осужденных произошел спор с покойным Мурадом Цурцумия и его братом по поводу автомобиля, после чего спор перерос в физическое противостояние. В результате они нанесли Мураду Цурцумия «опасные для жизни телесные повреждения». По сведению следствия, для сокрытия преступления Попхадзе и Бурдзенадзе перевели Цурцумия на квартиру Бурдзенадзе, где он находился «без сознания до утра 3 января». Цурцумия скончался в больнице 4 января.

О произошедшем 2 января 2020 года инциденте общественность узнала 6 января из сюжета на телеканале «Мтавари архи». В беседе с журналистом члены семьи умершего рассказали, что Мурада Цурцумия сначала безжалостно избили на кладбище в Варкетили, затем его увезли с места происшествия и оставили без присмотра в населенном пункте, где родственники и близкие нашли его только на следующий день и но спасти его уже не смогли.

