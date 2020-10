Между «правительством» и «парламентом» Абхазии возникло противостояние по поводу амнистии

Между «исполнительной и законодательной ветвями власти» оккупированной Абхазии возникло противостояние из-за принятого «парламентом» 24 сентября постановления об амнистии заключенных в связи с «Днем независимости». «Министерство внутренних дел», «министр юстиции» и «генеральный прокурор» оккупированного региона осудили действия парламента, а последний обвинил «правительство» в попытках его дискредитации.

В соответствии с актом об амнистии, все заключенные, приговоренные к лишению свободы сроком до трех лет, лица, осужденные до пяти лет лишения свободы и которые участвовали в вооруженном конфликте 1992-1993 годов или операции в Кодорском ущелье в 2008 году, а также несовершеннолетние, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, освобождаются из заключения.

26 сентября в «МВД» оккупированного региона заявило, что решение об амнистии «противоречит принципу неотвратимости наказания».

Акт об амнистии 28 сентября также подверг критике министр юстиции Анри Барциц, по словам которого, это постановление может подорвать общую политику абхазского «правительства». Против постановления Парламента также выступил и «генеральный прокурор региона» Адгур Агрба.

В ответ на критику со стороны «правительства», абхазский «парламент» 29 сентября заявил, что «глубоко обеспокоен» попыткой «правительства» дискредитировать «законодательный орган» в связи с решением от 24 сентября.

«Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия заявляет свою крайнюю озабоченность и выражает свое решительное возмущение безосновательной попыткой со стороны представителей исполнительной власти и Абхазской государственной телерадиокомпании дискредитировать Парламент Республики Абхазия», — говорится в заявлении «законодательного органа» оккупированного региона.

Говоря о причине принятия постановления, автор законопроекта «депутат» Валерий Агрба отметил, что принятию постановления предшествовали многочисленные просьбы со стороны ветеранов войны, партии «Амцахара», общественных организаций «Аруаа» и «Абаш», а также родственников заключенных и самих заключенных.

