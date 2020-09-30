Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Фото gazeta.ru
Новости

По словам главы внешней разведки РФ, «белорусские экстремисты» проходят подготовку в Грузии

30/09/2020 - 22:37
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По заявлению директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина, наряду с другими странами «белорусские экстремисты» проходят подготовку также и в Грузии.

В опубликованном 29 сентября заявлении Нарышкин отметил, что ««борцы за обновленную Белоруссию» проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с Госдепартаментом американских НПО».

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30/09/2020 - 22:37
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