По словам главы внешней разведки РФ, «белорусские экстремисты» проходят подготовку в Грузии

По заявлению директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина, наряду с другими странами «белорусские экстремисты» проходят подготовку также и в Грузии.

В опубликованном 29 сентября заявлении Нарышкин отметил, что ««борцы за обновленную Белоруссию» проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с Госдепартаментом американских НПО».

