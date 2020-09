CRRC представил исследование по онлайн-продажам наркотиков в Грузии

Кавказский центр исследовательских ресурсов (CRRC) 29 сентября опубликовал исследование о незаконной продаже наркотиков по Интернету в Грузии, согласно которому, таким путем в Грузии ежедневно производится транзакции на сумму более 8 000 долларов США в среднем, а незаконные наркотики на сумму более 35 000 долларов размещаются в различные тайники в крупных городах — Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Согласно исследованию, наибольшая нелегальная активность связана с коноплей, кокаином и МДМА (экстази). При этом 56% продаж приходится на коноплю. В исследовании также отмечается, что в этом направлении «торговля также значительна на международном уровне и превышает общий доход от криптовалют в Испании и Бельгии».

В докладе по исследованию подчеркивается, что кокаин, который является вторым самым продаваемым веществом, составляет четверть доходов от продаж наркотиков. Этот вывод «противоречит недавним исследованиям, которые показали, что кокаин в Грузии потребляется в ограниченных количествах».

Исследования показали, что на сайте «Матанга» экстази размещен в опасных, высоких дозах. В то же время, в период исследования, упомянутый сайт получал 12% доходов из Грузии от продажи сильнодействующих синтетических опиоидов и порошкового метадона.

Согласно докладу, пандемия Ковид-19 оказала значительное влияние на рынок нелегальных наркотиков. Во второй половине февраля средний дневной доход сократился вдвое, который упал с марта по август, с докризисного уровня в 15 000 долларов до 7 500 долларов США.

