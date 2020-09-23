Фото: Кадр из видео МВД Грузии
Новости

Сотрудники МВД Грузии задержали 11 наркодилеров

23/09/2020 - 14:27
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По сообщению Министерства внутренних дел Грузии от 23 сентября, в районе Поничала (Тбилиси) правоохранители задержали 11 наркодилеров по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств.

По заявлению МВД, следствием установлено, что обвиняемые систематически продавали наркотические средства. В то же время правоохранители несколько раз производили контрольную закупку наркотического средства «героин» у задержанных, и вещество было изъято при их личном обыске и обыске их жилых домов.

Дело расследуется по статье 260 Уголовного кодекса Грузии, которая касается незаконного приобретения, хранения и продажи наркотических веществ в особо крупных объемах.

В случае признания вины задержанным грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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23/09/2020 - 14:27
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