НПО опубликовали альтернативный доклад о гражданских и политических правах в Грузии

Неправительственные организации — Центр обучения и мониторинга в области прав человека (EMC) и Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) представили в Комитет ООН по правам человека коалиционный альтернативный доклад о выполнении Грузией Международного пакта о гражданских и политических правах.

Доклад, представленный в ООН 17 августа, был опубликован 22 сентября и отражает основные события в области гражданских и политических прав за последние 6 лет в Грузии. В документе освещаются серьезные дела нарушения индивидуальных прав, которые имели место в отчетный период, такие как посягательство на жизнь Темирлана Мачаликашвили, похищение Афгана Мухтарлы, нарушения прав человека на оккупированных территориях, тяжелое социальное положение вынужденно перемещенных лиц, вызовы с точки зрения свободы выражения, СМИ и собраний, в том числе, события 20-21 июня 2019 года и др.

Свобода слова, СМИ

Согласно докладу, свобода выражения оставалась проблемным вопросом в течение последних 6 лет, поскольку события 2017-2019 годов показали, что власти желают регулировать СМИ. В документе говорится, что увольнение директора Общественного вещателя Аджарии Советом советников связано с «усилением политического давления на СМИ, которые находятся во владении государства».

Право на жизнь, запрет пыток

Согласно докладу, дело об убийстве 19-летнего Темирлана Мачаликашвили в ходе спецоперации, запланированной СГБ, является одним из наиболее серьезных случаев негативного посягательства государством на право на жизнь.

В документе также уделяется внимание вопросам охраны труда и гибели рабочих в контексте нарушения права на жизнь.

Говоря о похищении азербайджанского журналиста Афганистана Мухтарлы из центра Тбилиси в 2017 году, в докладе говорится, что Генеральная прокуратура в течение трех лет проводит расследование по части 1 статьи 143 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы). Вопрос об уголовной ответственности еще ни против кого не поднимался».

Оккупированные регионы — право на свободу и безопасность

В докладе также акцентируется внимание на практике произвольных задержаний в контексте российской оккупации, и отмечается, что ситуация в этом отношении «по-прежнему остается тревожной». «Ежегодно жертвами этого преступления становятся сотни граждан Грузии, в том числе женщины и дети», — говорится в документе, где также отмечается, что «задержанным предъявляются обвинения и выносятся обвинительные приговоры в соответствии с Уголовным кодексом России без надлежащего доступа к справедливому суду и процедурным гарантиям».

НПО отметили, что ситуация с правами человека в Цхинвали ухудшилась, особенно в сентябре 2019 года, после того, как де-факто власти Цхинвали закрыли единственный пункт пересечения, через который местные жители, в основном из Ахалгори, переходили на территорию, контролируемую Грузией. «Ситуация в Ахалгори стала чрезвычайно тяжелой, потому что у местных жителей не было возможности переехать в Тбилиси для получения жизненно важных услуг. Несколько случаев закончились смертельным исходом, когда не удалось пациентам оказать быструю и качественную медицинскую помощь», — говорится в докладе.

Права меньшинств

В докладе говорится, что защита прав меньшинств в Грузии остается проблематичной. Согласно документу, «политика в области культуры этнических меньшинств не основана на подходах равенства, и в регионах она часто принимает форму ассимиляции вместо интеграции».

Согласно статье 27 Пакта, «государство устанавливает право этнических меньшинств свободно пользоваться своей культурой, религией и языком и развивать их». Однако в докладе отмечается, что защита основных прав этнических меньшинств особенно проблематична в Квемо Картли, где 80% населения составляют именно этнические меньшинства.

