Выступление Президента Грузии на встрече высокого уровня по случаю 75-летия ООН

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего выступления на встрече высокого уровня по случаю 75-летия Организации Объединенных Наций (ООН) 21 сентября заявила: «несмотря на то, что Грузия ежедневно видит последствия изоляции на оккупированных Россией территориях, наша страна не готова мириться с ущербом, который был нанесенным жизни и правам человека в результате оккупации».

В выступлении по видео президент Грузии говорила о текущих глобальных вызовах и четырех основаниях «будущего, которое мы желаем». Это — мир, жизнеспособная планета, инклюзивное и здоровое общество и образованные граждане в культурно развитом обществе.

Говоря о «мире», президент Грузии акцентировала внимание на российской оккупации Абхазии и Цхинвальского региона, отметив, что «пришло время выработать новое видение и выходы, чтобы изменить невыносимо замороженную ситуацию. Мир и развитие — единственный путь для продвижения вперед».

В своем выступлении Зурабишвили также говорила о переходе на устойчивую энергетику и управлении ресурсами, заявив: «Мы, как небольшая страна, думаем, что независимо от того, влияют ли наши действия на глобальную картину, мы все равно можем играть экспериментальную, но образцовую роль в формировании общей стратегии».

Президент Грузии подчеркнула, что «доверие и солидарность будут иметь решающее значение для наших обществ, чтобы развивать устойчивость, необходимую для завтрашнего дня». По ее словам, «своевременное» реагирование Грузии на пандемию Ковид-19 стало возможным «благодаря «треугольнику доверия», установленному между общественностью, медицинскими авторитетами и государством, а также тесному сотрудничеству с международными партнерами».

Она также отметила, что «единственным средством и основным ресурсом для будущего развития являются граждане, обладающие знаниями и навыками». «Толерантность, которую мы, грузины, считаем своим многовековым культурным наследием, наряду с интеллектом и моральной солидарностью, являются ценностями, которые должны проложить нам путь во времена, восполненные неопределенности», — добавила она.

