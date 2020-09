МВД Грузии задержало 4 человек по обвинению в похищении граждан Таджикистана и вымогательстве

По сообщению МВД Грузии от 21 сентября, сотрудники ведомства задержали четырех жителей Панкисского ущелья по обвинению в незаконном лишении свободы занимающимся в Грузии бизнесом гражданам Республики Таджикистан, вымогательстве у них денег и угрозах физической расправы.

По сведению следственного ведомства, при обыске автомобиля одного из обвиняемых правоохранители изъяли 2 единицы огнестрельного оружия, патроны, 2 газовых пистолета, 1 нож, 3 бейсбольные биты и 68 900 долларов США в качестве вещественных доказательств. В случае признания виновными задержанным грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

По сообщениям СМИ, один из задержанных — брат Вахтанга Пареулидзе, панкисского бизнесмена и одного из лидеров салафитской общины, а остальные — члены его личной охраны.

О возможном похищении граждан Таджикистана еще месяц назад сообщила телекомпания «Формула». Однако тогда один из похищенных бизнесменов не пожелал говорить со СМИ об инциденте. Факт похищения предпринимателей не подтверждали тогда и в МВД.

