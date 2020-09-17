Представители ГМ и оппозиции комментируют результаты опроса, проведенного по заказу МРИ
Международный республиканский институт (МРИ) США 17 сентября опубликовал результаты опроса общественного мнения, согласно которым, если парламентские выборы проходили бы на этой неделе, 36% респондентов проголосовали бы за Грузинскую мечту и 15% — за Единое национальное движение. По результатам опроса, респонденты в качестве основной проблемы, стоящей перед гражданами, называют экономические трудности, в частности безработицу.
Представители правящей команды Грузинской мечты и оппозиционных политических партий дали отличающиеся друг от друга оценки этим результатам.
Председатель Парламента Арчил Талаквадзе отметил, что Грузинская мечта пользуется большей поддержкой, чем это отражено в результатах опроса. «Есть ряд авторитетных исследований, которые показывают, что Грузинская мечта пользуется доверием общественности на уровне 56% и даже выше».
«Безработица, конечно, одна из серьезных проблем, над которой мы работаем ежедневно. Создание новых рабочих мест – это главный приоритет всех наших правительственных программ», — заявила министр экономики и устойчивого развития Натиа Турнава, добавив, что Грузинская мечта пользуется поддержкой до 60%.
По словам еще одного депутата от Грузинской мечты и бывшего спикера Парламента Ираклия Кобахидзе, «когда какая-нибудь исследовательская организация заявляет, что мол не смогла узнать от более 27% опрошенных, за кого будут они голосовать, такая организация прямо может считаться, что не уважает себя».
В отличие от правящей команды, результаты опроса сравнительно положительно оценили лидеры оппозиционных партий, которые отметили, что у правящей партии нет достаточной поддержки для самостоятельного формирования следующего правительства.
Депутат ЕНД Роман Гоциридзе отметил, что респонденты, которые отказались назвать фаворитную партию, в основном, являются сторонниками оппозиции. «Так, что Грузинская мечта должна приступить к процессу передачи власти, она должна смириться с поражением», — сказал он.
Депутат Парламента то Европейской Грузии Серги Капанадзе считает, что опросы показывает готовность общества к «фундаментальным изменениям». Капанадзе также подчеркнул, что более половины населения считает, что «страна развивается в неправильном направлении».
Лидер партии Стратегия Агмашенебели Георгий Вашадзе подверг критике методологию опроса. По его мнению, было ошибкой начинать опрос с вопросов о новой коронавирусной инфекции. «Главный опрос состоится 31 октября, когда народ примет решение о смене власти», — добавил Вашадзе.
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