Госсекретарь США обращается к Залкалиани по поводу октябрьских выборов

В письме министру иностранных дел Грузии Давиду Залкалиани от 15 сентября государственный секретарь США Майк Помпео отмечает, что он разделяет видение Залкалиани «о проведении свободных, справедливых и прозрачных выборов в соответствии с международными стандартами и наилучшей практикой».

Помпео направил письмо в ответ на приглашение Залкалиани направить миссию наблюдателей из США в Грузию на парламентских выборах в октябре 2020 года.

«Создание равных условий, доскональная реализация избирательных реформ и уважение основных прав человека, фундаментальных свобод на выражение и собрания имеют решающее значение как в день выборов, так и в предвыборный и поствыборный периоды», — написал Помпео.

Госсекретарь США поддержал рекомендацию БДИПЧ/ОБСЕ об отправке прибытии миссии, состоящей из 28 долгосрочных и 350 краткосрочных наблюдателей, отметив, что Государственный департамент соберет американских добровольцев для присоединения к миссии. Помпео также сообщил, что Посольство США в Грузии в координации с ЦИК попытается привлечь также представителей посольства к наблюдению за выборами.

Майк Помпео также отметил, что приветствует усилия властей Грузии по обеспечению безопасного прибытия иностранных гостей.

«Мы готовы и дальше поддерживать Грузию в проведении реформ, которые укрепят ваши демократические институты и укрепят демократические процессы в стране», — добавил Помпео.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)