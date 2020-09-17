Давид Залкалиани (слева) и Майк Помпео (справа), Фото: страница Давида Залкалиани в Facebook
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Госсекретарь США обращается к Залкалиани по поводу октябрьских выборов

17/09/2020 - 16:08
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В письме министру иностранных дел Грузии Давиду Залкалиани от 15 сентября государственный секретарь США Майк Помпео отмечает, что он разделяет видение Залкалиани «о проведении свободных, справедливых и прозрачных выборов в соответствии с международными стандартами и наилучшей практикой».

Помпео направил письмо в ответ на приглашение Залкалиани направить миссию наблюдателей из США в Грузию на парламентских выборах в октябре 2020 года.

«Создание равных условий, доскональная реализация избирательных реформ и уважение основных прав человека, фундаментальных свобод на выражение и собрания имеют решающее значение как в день выборов, так и в предвыборный и поствыборный периоды», — написал Помпео.

Госсекретарь США поддержал рекомендацию БДИПЧ/ОБСЕ об отправке прибытии миссии, состоящей из 28 долгосрочных и 350 краткосрочных наблюдателей, отметив, что Государственный департамент соберет американских добровольцев для присоединения к миссии. Помпео также сообщил, что Посольство США в Грузии в координации с ЦИК попытается привлечь также представителей посольства к наблюдению за выборами.

Майк Помпео также отметил, что приветствует усилия властей Грузии по обеспечению безопасного прибытия иностранных гостей.

«Мы готовы и дальше поддерживать Грузию в проведении реформ, которые укрепят ваши демократические институты и укрепят демократические процессы в стране», — добавил Помпео.

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17/09/2020 - 16:08
5 1 minute read

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