Политики комментируют результаты опроса общественного мнения, проведенного НДИ

14 сентября, примерно за шесть недель до парламентских выборов, Национально-демократический институт (НДИ) США опубликовал результаты опроса общественного мнения, согласно которым, большинство опрошенных — 88% — будет участвовать в октябрьских парламентских выборах, хотя 59% еще не решили, за кого будут голосовать. Представители правящей команды и оппозиционных партий по-разному отреагировали на результаты опроса.

Вице-спикер Парламента Мамука Мдинарадзе усомнился в беспристрастности результатов опроса. По его словам, что Кавказский центр исследовательских ресурсов (CRRC — который провел полевые работы в рамках опроса, по заказу НДИ США) является организацией Национального движения и что его прогноз «всегда ошибался на 20-25%». «На самом деле, это никакое не исследование, они сидят в офисах и ​​комнатах, и ​​пишут там эти данные, иначе были бы другие ответы», — сказал Мдинарадзе.

По словам председателя Парламента Арчила Талаквадзе, реальная поддержка его партии превышает результаты, показанные в результатах опроса НДИ. «Благодаря более достоверным, публичным и авторитетным исследованиям мы знаем, что Грузинская мечта пользуется существенной поддержкой», — отметил Талаквадзе.

Что касается откликов оппозиции, депутат Парламента от Единого национального движения Тинатин Бокучава заявила, что неудивительно, что для 36% грузин экономическая политика партии является самой важной, поскольку «люди ожидают конкретного экономического видения от той или иной политической партии».

«Я уверена, что эти 59 процентов (количество респондентов, не принявших окончательное решение) на выборах превратятся в голоса в пользу оппозиции, и это приведет к смене этой власти», — сказала Бокучава.

Пресс-секретарь партии «Стратегия Агмашенебели» Теона Акубардия заявила, что результаты опроса НДИ показали благоприятную ситуацию для оппозиции. «Опросы НДИ еще раз четко показали, что избиратель, который отказывается назвать, какую партию поддерживает на выборах, определенно не поддерживает власть», — сказала Акубардия.

Лидер Европейской Грузии и мажоритарный кандидат в депутаты Гига Бокерия также откликнулся на результаты опроса и заявил, что «главный посыл народа перед выборами – заказ на переломные изменения». «Мы собираемся оправдать эти ожидания с нашим планом изменений», — заявил Бокерия.

