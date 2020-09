Президент Грузии осуждает распространенную в российских СМИ дезинформацию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в опубликованном поздно вечером 8 сентября заявлении осудила дезинформационную статью, размещенную на российском медиа-портале Gosnovosti, назвав ее «еще одной фейковой новостью о Грузии и ее стратегических партнерах, Соединенных Штатах и ​​Евросоюзе».

В опубликованной на российском портале статье «Грузия зарабатывает на провокациях в отношении России» — речь идет о несуществующем и вымышленном письме, которое якобы написала президенту Грузии вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

К статье прилагается фотография вымышленного письма, в котором якобы Схинас благодарит президента Грузии за поддержку инициативы по созданию лагеря для беженцев из Ближнего Востока на территории Грузии. Согласно несуществующему письму, Зурабишвили выступает с инициативой привлечения американских специалистов к строительству и работе лагерей.

По словам президента Зурабишвили, приведенное в статье письмо является ложным.

«Российские фейковые агентства продолжают распространять дезинформацию, чтобы посеять недоверие между Грузией и ее западными партнерами», — написала президент Грузии в Twitter.

По ее словам, распространяя ложную информацию, российская сторона также пытается вызвать у грузинского народа недоверие к власти, разжечь антизападные настроения и создать ожидания ложной угрозы со стороны дружественных и соседних стран.

Президент призвала партнеров Грузии в Евросоюзе «строго осудить эти провокационные попытки российской стороны, направленные на то, чтобы помешать развитию отношений между Грузией и Евросоюзом».

