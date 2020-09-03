МВД Грузии опубликовало заявление по поводу инцидентов против «Тбилиси Прайд»

Министерство внутренних дел Грузии 3 сентября выступило с заявлением в связи с несколькими инцидентами, произошедшими у офиса НПО «Тбилиси Прайд», в том числе, в связи со случаем вандализма.

По информации ведомства, реакция последовала а одним уголовным и трем административным правонарушениям против НПО «Тбилиси Прайд». В заявлении перечислены действия МВД, описаны следственные процессы и прогресс по текущим делам.

26 мая у организации «Тбилиси Прайд» был украден флаг. Министерство сообщает, что расследование по уголовному делу продолжается.

7 июня офис «Тбилиси Прайд» и вывешенный на балконе флаг были вымазаны черной краской, а также в офис были брошены яйца. По сообщению министерства, Коллегия по административным делам Тбилисского городского суда признала административными правонарушителями 4 человека. Трое из них получили словесные замечания, а один оштрафован на 500 лари.

22-22 июля флаг, вывешенный на балконе офиса «Тбилиси Прайд», был испачкан с помощью яиц с краской внутри, также яйцами забросали подъезд здания. Министерство сообщает, что личности предполагаемых правонарушителей вскоре были установлены, и полиция передала соответствующие дела в Коллегию по административным делам Тбилисского городского суда.

3 августа вновь закидали яйцами с краской внутри флаг на балконе офиса «Тбилиси Прайд». По информации ведомства, личность предполагаемого правонарушителя также была установлена, и соответствующие материалы переданы в Коллегию по административным делам.

В Министерстве внутренних дел заявляют, что министерство регулярно беседует с представителями «Тбилиси Прайд» и предоставляет информацию о различных текущих расследованиях. В заявлении подчеркиваются усилия Министерства по интенсивному мониторингу и своевременному реагированию на преступления, совершенные на почве дискриминации и нетерпимости.

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