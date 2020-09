Выборы-2020: основные даты и процедуры

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября, и по приближенной к пропорциональной избирательной системе избиратели выберут 120 депутатов по пропорциональным правилам и 30 депутатов — по мажоритарным правилам.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии 1 сентября опубликовала график ключевых событий предстоящих парламентских выборов.

Ниже приведены установленные Центральной избирательной комиссией основные процедуры и сроки, связанные с парламентскими выборами:

31 августа — официально объявлена ​​дата выборов;

1 сентября — начинается предвыборная кампания, что значит, что вступает в силу ряд законодательных обязательств, в том числе, в связи с предотвращением использования административного ресурса, запрещается размещать в эфире вещательных компаний рекламные видеоролики о проделанной или планируемой работе органами государственной власти или муниципалитетов;

4 сентября — крайний день для подачи в ЦИК заявки на участие в выборах от партий, которые уже имеют представительство в Парламенте. ЦИК избирает временных членов окружных избирательных комиссий;

6 сентября — ЦИК публикует на своем сайте общее количество избирателей в Грузии и в каждом избирательном округе Грузии. Инициативные группы, избирательные блоки, партии, наблюдательные организации и избиратели имеют возможность до 13 октября ознакомиться со списками избирателей. В период с 16 по 18 октября в списки избирателей можно вносить изменения, но только по решению суда;

11 сентября — крайний срок представления списка поддерживающих избирателей в соответствующую окружную избирательную комиссию представителями инициативной группы избирателей для регистрации кандидата в депутаты Парламента Грузии;

24 сентября — ЦИК завершает регистрацию избирательных блоков;

1 октября — крайний срок подачи партийных избирательных списков и мажоритарных кандидатов от партий/избирательных блоков;

21 октября — последний день для обращения в ЦИК за регистрацией для местных наблюдательных организаций;

24 октября — последний день для обращения в ЦИК за регистрацией для международных наблюдательных организаций;

26 октября – ЦИК публикует окончательные данные об общем количестве избирателей и их распределении по округам;

31 октября — день выборов. Избирательные участки откроются ровно в 08:00 и закроются в 20:00;

11 ноября — крайний срок подведения итогов выборов для окружных избирательных комиссий. Комиссии должны представить в ЦИК сводные протоколы не позднее следующего дня;

14 ноября — последний день повторных выборов при необходимости;

21 ноября — ЦИК подводит итоги выборов по пропорциональной системе и при необходимости назначает второй тур. При отсутствии такой необходимости — составить итоговый протокол окончательных результатов выборов;

21 ноября — день второго тура выборов по мажоритарной избирательной системе;

10 декабря — последний день для составления сводного протокола об окончательных результатах выборов (если были назначены вторые туры).

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)