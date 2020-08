Мэр Тбилиси представил запланированные изменения в транспортной политике города

Мэр столицы Каха Каладзе на презентации 27 августа представил основные направления транспортной политики Тбилиси, включая автобусный транзитный коридор (TBT).

По словам мэра Тбилиси, основной задачей муниципалитета является повышение спроса на общественный транспорт и появление в столице большего количества автобусных линий, чтобы «граждане могли передвигаться комфортно и быстро».

Он также отметил, что важно учитывать интересы не только водителей личных автомобилей, но и пешеходов, а также пассажиров автобусов, велосипедистов или перемещающихся на других транспортных средствах.

На презентации заместитель мэра Тбилиси Майя Битадзе ознакомила присутствующих со схемой десяти транзитных коридоров, запланированных в рамках транспортной реформы на главных улицах и проспектах столицы:

Коридор I : улица Анны Политковской, проспект Важа-Пшавела, проспект Чавчавадзе, проспект Руставели, улица Горгасали, проспект монаха Габриэла Салоси;

: улица Анны Политковской, проспект Важа-Пшавела, проспект Чавчавадзе, проспект Руставели, улица Горгасали, проспект монаха Габриэла Салоси; Коридор II : Университетская улица, проспект Важа-Пшавела, проспект Пекина, проспект Руставели, улица Горгасали, Московский проспект;

: Университетская улица, проспект Важа-Пшавела, проспект Пекина, проспект Руставели, улица Горгасали, Московский проспект; Коридор III : улица Тамарашвили, проспект Чавчавадзе, проспект Руставели, проспект царицы Кетеван, Московский проспект;

: улица Тамарашвили, проспект Чавчавадзе, проспект Руставели, проспект царицы Кетеван, Московский проспект; Коридор IV : проспект Чавчавадзе, проспект царицы Тамар, улица Дадиани, улица Хизанишвили;

: проспект Чавчавадзе, проспект царицы Тамар, улица Дадиани, улица Хизанишвили; Коридор V : проспект Важа-Пшавела, проспект Пекина, проспект Руставели, проспект царицы Кетеван, проспект монаха Габриэля Салоси;

: проспект Важа-Пшавела, проспект Пекина, проспект Руставели, проспект царицы Кетеван, проспект монаха Габриэля Салоси; Коридор VI : улица Университетская, проспект Руставели, проспект царицы Кетеван, улица Джавахети, улица Купрадзе;

: улица Университетская, проспект Руставели, проспект царицы Кетеван, улица Джавахети, улица Купрадзе; Коридор VII : улица Хизанишвили, проспект Гурамишвили, проспект Церетели, проспект Руставели, улица Горгасали, улица Джавахети, улица Купрадзе;

: улица Хизанишвили, проспект Гурамишвили, проспект Церетели, проспект Руставели, улица Горгасали, улица Джавахети, улица Купрадзе; Коридор VIII : улица Деметре Тавдадебули, улица царя Мириана, улица Любляны, проспект Церетели, Вокзальная площадь;

: улица Деметре Тавдадебули, улица царя Мириана, улица Любляны, проспект Церетели, Вокзальная площадь; Коридор IX : улица Деметре Тавдадебули, улица царя Мириана, улица Любляны, проспект Маршала Геловани, проспект Важа-Пшавела, улица Университетская;

: улица Деметре Тавдадебули, улица царя Мириана, улица Любляны, проспект Маршала Геловани, проспект Важа-Пшавела, улица Университетская; X Коридор: улица Хизанишвили, улица Любляны, проспект Маршала Геловани, проспект Важа-Пшавела, улица Кавтарадзе, улица Университетская.

По словам Битадзе, согласно новой схеме, Тбилисский транзитный коридор соединит 44 линий, питающих главный городской коридор и 185 городских линий и местных участков, питающих основной коридор. Из них первых будут обслуживать 8, 10 12-метровые автобусы, а вторых — в основном микроавтобусы.

Битадзе также отметила, что столицу будут обслуживать 251 единица 18-метровых автобусов, 370 единиц 20-метровых автобусов, 90 единиц 19-метровых автобусов, 220 единиц 8-метровых автобусов и 1422 микроавтобусов.

По ее словам, после обновления автопарка городские автобусы смогут перевозить 84 тысячи пассажиров единовременно, а время ожидания транспорта сократится в среднем до 7-15 минут.

По словам заместителя мэра Тбилиси, проект также предусмотривае внедрение в столице «умных» светофоров.

