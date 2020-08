Брюссель приветствует включение Грузии к продлению ответных санкций на аннексию Крыма

Less than a minute

В заявлении, опубликованном 24 августа, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррелль приветствовал включение Грузии в решение Совета ЕС о продлении санкций в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя со стороны России.

18 июня Совет постановил продлить санкции до 23 июня 2021 года.

Согласно заявлению, Грузия и другие третьи страны, которые присоединились к решению ЕС, включая Украину, Албанию, Черногорию, Исландию и Норвегию, «обеспечивают соответствие своей национальной политики этому решению Совета».

В рамках своей политики непризнания незаконной аннексии Крыма ЕС вводит санкции в отношении экономических отношений с полуостровом, которые, среди прочего, запрещают ввоз товаров, произведенных в Крыму, если они не имеют украинских сертификатов, а также запрещают инвестирование и финансирование туризма и услуг на территории, аннексированной Россией.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)