ხევსურეთი, ფოტო: ოთარ კობახიძე/Civil.ge
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В результате автокатастрофы в Хевсурети погибли 17 человек и 3 получили тяжелые травмы

24/08/2020 - 12:55
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По сообщению МВД Грузии, в автокатастрофе в Хевсурети (Северо-восток Грузии) 23 августа погибли 17 человек и 3 человека получили тяжелые травмы.

По сообщению ведомства, пассажирский микроавтобус упал с высоты около 80 метров на каменистый склон на 64-м километре трассы Жинвали-Барисахо-Шатили.

Дело расследуется по статье 276 Уголовного кодекса Грузии, которая касается нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства.

В связи с произошедшим выразили сожаление и соболезнование семьям погибших президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Георгий Гахария.

По решению правительства Грузии, 25 августа объявлено в Грузии днем ​​траура.

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