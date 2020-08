Открылся Центр кибербезопасности ЦИК Грузии

В Центральной избирательная комиссии (ЦИК) Грузии 17 августа был открыт Центр сервера кибербезопасности, который позволит ЦИК «минимизировать риски, связанные с кибербезопасностью».

Новый серверный центр был оснащен в рамках партнерства с Международным фондом избирательных систем (IFES), который является партнером Агентства США по международному развитию (USAID), осуществляющим Программу по избирательным и политическим процессам.

В мероприятии приняли участие посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Дегнан и глава миссии USAID Питер Уйблер.

Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания заявила, что Соединенные Штаты являются давним надежным партнером и их поддержка в отношении ЦИК этим проектом не ограничивается.

«Мы обязательно продолжим тесно сотрудничать с ЦИК для обеспечения того, чтобы народ Грузии пришел на избирательные участки в октябре с доверием к ЦИК и избирательному процессу», — заявила посол Дегнан.

Почти за пять месяцев до открытия центра личные данные примерно 4,9 миллиона грузинских избирателей, в том числе умерших, просочились на хакерский форум.

Тогда ЦИК Грузии заявила, что распространенная база данных как по формату, так и по данным радикально отличается от базы, которой располагает Избирательная администрация.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)