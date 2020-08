Прокуратура Грузии задержала троих граждан Нигерии по обвинению в вымогательстве денег у гражданина США

Генеральная прокуратура Грузии задержала трех граждан Нигерийской Федерации за «мошенническое присвоение» принадлежащей гражданину США денежной суммы в крупном размере, а также за «легализацию незаконных доходов».

По сообщению прокуратуры от 17 августа, граждане Нигерии зарегистрировали аккаунт в социальной сети на имя вымышленного человека, якобы проживающего в Грузии, Фрэнка Лукаса Балака немецкого происхождения, и затем с этого аккаунта связались с гражданином США.

Как сообщает ведомство, они заверили потерпевшего, что последний выиграл тендер на сумму 900 000 долларов США на строительство мостов в Грузии и в ближайшее время собирается вместе с ним поехать в США и создать семью.

По информации прокуратуры, «члены преступной группы» позже связались с потерпевшим гражданином США от имени грузинского врача и сообщили ему, что Балаку, который якобы попал в аварию, для покрытия расходов на лечение требовалось перечисление суммы в Грузию.

Согласно тому же сообщению, потерпевший перевел на банковский счет обвиняемых 233 250 долларов США, для легализации которых задержанные перевели часть суммы — 86 800 долларов США на контролируемые ими банковские счета в Нигерии и Турции посредством множественных транзакций.

14 августа суд в качестве меры пресечения избрал предварительное заключение задержанным по обвинению в мошенничестве и легализации незаконных доходов. В случае признания виновными им грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.

