Украина призывает Россию «прекратить военную агрессию против Грузии»

В заявлении МИД Украины от 7 августа подчеркивается, что Украина «решительно осуждает развязанную 7 августа 2008 вооруженную агрессию Российской Федерации против Грузии, а также незаконную оккупацию суверенных территорий Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии и шаги российского оккупационного режима, направленные на их фактическую аннексию».

««Бордеризация» на оккупированных территориях Грузии, систематические задержания и похищения граждан Грузии с линии оккупации, ограничение их основных прав и свобод, чрезвычайно сложная гуманитарная ситуация и ситуация с безопасностью, являются главными «достижениями» 12-летней оккупации территорий Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона со стороны Российской Федерации», — заявил МИД Украины.

Согласно тому же заявлению, «Украина последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах, а также призывает Российскую Федерацию прекратить вооруженную агрессию против Грузии, вывести свои войска с этих оккупированных территорий и обеспечить беспрепятственный доступ международным правозащитным и наблюдательным организациям на эти территории».

МИД Украины призывает международное сообщество «усилить санкции против Российской Федерации, чтобы заставить ее прекратить агрессию против Грузии и Украины и произвести деоккупацию их суверенных территорий».

