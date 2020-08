Германия дополнительно выделит Грузии 310 млн евро в виде помощи

По сообщению Министерства финансов Грузии, Германия дополнительно выделит Грузии 310 миллионов евро в виде помощи. Соответствующее соглашение было подписано 7 августа министром финансов Иване Мачавариани и директором Южнокавказского регионального отделения Немецкого банка реконструкции и развития (KFW) Клаусом Вайгелем.

Из этой суммы 180 млн евро являются частью бюджетной поддержки, которая будет выделена в рамках новой программы, разработанной Германией для Грузии — «Повышение конкурентоспособности экономики Грузии и усиления устойчивости к кризису». Средства будут направлены на ликвидацию последствий пандемии нового коронавируса.

130 млн евро будет потрачено на строительство и реабилитацию коммунальной инфраструктуры в четырех муниципалитетах Грузии — Багдати, Вани, Самтредиа и Казбеги.

Ранее, 31 июля, между Грузией и Германией было подписано соглашение о выделении Грузии гранта в размере 28,5 млн евро и льготного кредита в размере 170 млн евро для.

По теме:

This post is also available in: ქართული (Грузинский)