Встреча министра финансов Грузии Иване Мачавариани и посла Германии в Грузии Хуберта Книрша, фото: Министерство финансов Грузии
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Германия выделит Грузии грант на 28,5 млн евро и льготный кредит на 170 млн евро

31/07/2020 - 18:56
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По сообщению Министерства финансов Грузии, Германия выделит Грузии грант в размере 28,5 млн евро и льготный кредит в размере 170 млн евро.

По заявлению министерства, соответствующий документ подписали сегодня министр финансов Грузии Иване Мачавариани и чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Грузии Хуберт Книрш.

Грант и кредит, выделенные для Грузии, будут направлены на следующие проекты:

  • «Устойчивая городская мобильность в Грузии» — кредит в 100 миллионов евро и грант в 2,0 миллиона евро;
  • «Открытая программа энергоэффективности в Грузии» — кредит на 40 миллионов евро и грант на 3,2 миллиона евро;
  • «Коммунальная инфраструктура для окружающей среды и туризма» — кредит в 30 миллионов евро и грант в 3,0 миллиона евро;
  • «Биоразнообразие и устойчивое местное развитие — Грузия» — грант 18,5 млн евро;
  • «Меры по повышению энергоэффективности и приближение к стандартам энергоэффективности ЕС в зданиях — Фаза II» — грант 1,8 млн евро.

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