Германия выделит Грузии грант на 28,5 млн евро и льготный кредит на 170 млн евро

По сообщению Министерства финансов Грузии, Германия выделит Грузии грант в размере 28,5 млн евро и льготный кредит в размере 170 млн евро.

По заявлению министерства, соответствующий документ подписали сегодня министр финансов Грузии Иване Мачавариани и чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Грузии Хуберт Книрш.

Грант и кредит, выделенные для Грузии, будут направлены на следующие проекты:

«Устойчивая городская мобильность в Грузии» — кредит в 100 миллионов евро и грант в 2,0 миллиона евро;

«Открытая программа энергоэффективности в Грузии» — кредит на 40 миллионов евро и грант на 3,2 миллиона евро;

«Коммунальная инфраструктура для окружающей среды и туризма» — кредит в 30 миллионов евро и грант в 3,0 миллиона евро;

«Биоразнообразие и устойчивое местное развитие — Грузия» — грант 18,5 млн евро;

«Меры по повышению энергоэффективности и приближение к стандартам энергоэффективности ЕС в зданиях — Фаза II» — грант 1,8 млн евро.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)