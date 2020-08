Президент и премьер-министр Грузии откликнулись на 12-ю годовщину августовской войны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Георгий Гахария откликнулись заявлениями на 12-ю годовщину российско-грузинской войны августа 2008 года.

В заявлении от 7 августа президент Зурабишвили подчеркнула, что война 12-летней давности и оккупация 20% территории страны не повлияли на суверенитет и независимость Грузии и «Россия не достигла своей цели».

«Война не смогла изменить путь Грузии, она не смогла сбить Грузию со своей цели — стать достойным, сильным, стабильным, демократическим, независимым государством. Продвижение в направлении европейской и евроатлантической интеграции не остановлено», — сказала президент, добавив: «и сегодня нашим ответом на войну 2008 года по-прежнему является – не свыкаться!».

После этого Саломея Зурабишвили акцентировала внимание на тысячелетнем «единстве» грузин, осетин и абхазов, отметив, что оккупацию «одинаково переживают по обеим сторонам линии оккупации».

Она также подчеркнула важность урегулирования конфликта мирным путем, отметив, что терпение не означает привыкания или забвения.

В своем заявлении президент Зурабишвили также отметила, что Россия должна соблюдать Соглашение о прекращении огня от 2008 года и «понимать, что захваченная войной территория, оккупированная насильно и население, пленное с помощью страха, не принесут ни стабильности, ни процветания региону».

Премьер-министр Георгий Гахария также отметил, что Грузия «никогда не привыкнет к оккупации», и подчеркнул, что «Россия должна прекратить свои дестабилизирующие действия и выполнить Соглашение о прекращении огня от 2008 года».

Гахария также заявил, что у мира нет альтернативы, добавив, что это именно «мирная, рациональная и последовательная» политика приведет к «полной де-оккупации и мирному сосуществованию искусственно разделенных обществ в едином, демократическом, европейском государстве».

