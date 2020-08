Депутаты Европарламента откликнулись на 12-ю годовщину августовской войны

Председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер, глава делегации по отношениям с Южным Кавказом Марина Кальюранд и докладчик по Грузии Свен Миксер выступили 7 августа с совместным заявлением по поводу 12-й годовщины агрессии России против Грузии.

Депутаты Европарламента отметили, что последствия агрессии России против Грузии все еще ощущаются, поскольку 1/5 территорий Грузии все еще оккупирована Россией, и сотни тысяч людей по-прежнему не могут вернуться в свои дома.

«Грузия остается мишенью различных гибридных действий со стороны России, таких как кампании дезинформации и кибератаки», — добавили европейские законодатели.

«Такие шокирующие события только усилили стремление Грузии к евроатлантической интеграции. Грузия прочно зарекомендовала себя, как надежный партнер и союзник среди стран Восточного соседства ЕС», — заявили депутаты Европарламента.

Акцентируя внимание на такой ощутимой пользе и возможностях, таких как Соглашение об ассоциации с ЕС и безвизовый режим, депутаты Европарламента заявили: «к сожалению, жители Абхазии и Цхинвали не получают пользы от социально-экономического развития остальной части страны, поскольку оба региона продолжают страдать от тяжких последствий российской оккупации».

Европейские законодатели в очередной раз выразили свою «твердую поддержку» в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии и подчеркнули важность мирного урегулирования конфликта.

В этом контексте депутаты Европарламента подчеркнули необходимость полного выполнения Соглашения о прекращении огня, достигнутого в 2008 году при посредничестве ЕС, а также продолжения Женевских международных дискуссий и подчеркнули важность усилий Миссии наблюдателей ЕС и специального представителя ЕС на Южном Кавказе.

«Поскольку Российская Федерация осуществляет фактический контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом/Южной Осетией, она должна выполнять свои международные обязательства и предоставлять представителям МНЕС беспрепятственный доступ на оккупированные территории, а также прекратить процесс бордеризации и предотвратить факты систематического нарушения прав человека, которые регистрируются в этих регионах», — заявили депутаты Европарламента.

Они также добавили, что «Россия должна обеспечить безопасное и достойное возвращение ВПЛ на свои земли, а также привлечение к правосудию лиц, совершивших преступления по этническим признакам».

