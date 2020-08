Норвегия России: «Выводи свои войска из Грузии»

В заявлении, опубликованном 7 августа в связи с 12-й годовщиной российско-грузинской августовской войной 2008 года, министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Сёрейде призвала Россию выполнить Соглашение о прекращении огня и вывести свои войска из Грузии.

В заявлении подчеркивается, что вместо выполнения условий Соглашения о прекращении огня, «Россия постепенно расширяла и консолидировала свое военное присутствие в этих двух регионах (оккупированная Абхазия и Цхинвальский регион), признала их в качестве независимых государств и подписала такие соглашения, которые предусматривают более тесную интеграцию этих двух регионов с контролируемыми Россией структурами».

«Норвегия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Грузинский народ и избранные им лидеры должны определить свой собственный внешнеполитический курс», — заявила глава высшего дипломатического ведомства Норвегии, добавив, что в 21 веке нет места для т.н. «сфер влияния».

В заявлении также говорится, что разделительные линии вдоль оккупированных регионов «постоянно расширяются и консолидируются на территории, контролируемой Грузией, что во многом отражается на местном населении».

Согласно тому же заявлению, этот процесс продолжался во время пандемии Covid-19, что «часто сопровождалась попытками распространения конспирационных теорий, которые подрывали усилия против коронавируса».

Министр Эриксен Сёриеде также сказала, что «международные гуманитарные субъекты и правозащитные институты должны иметь неограниченный доступ в оба региона».

Назвав Грузию «важным и ценным партнером», министр иностранных дел Норвегии сказала, что ее страна продолжит поддержку усилий Грузии по проведению реформ, а также ее интеграцию в Европейский Союз и сотрудничество с НАТО.

«В интересах Норвегии и Европы в целом содействовать созданию стабильной, демократической и процветающей Грузии», — добавила министр Ине Мари Эриксен Сёрейде.

