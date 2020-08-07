Линия оккупации Цхинвальского региона. Фото: Моника Елена, Civil.ge
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Заявление Представительства ЕС по поводу 12-й годовщины августовской войны

07/08/2020 - 12:36
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Представительство Евросоюза в Грузии в своем заявлении, опубликованном 7 августа в связи с российско-грузинской августовской войной 2008 года, подчеркивает, что «несмотря на многие глобальные вызовы, поддержка мирному урегулированию конфликта в Грузии со стороны ЕС остается такой же сильной, как всегда».

Выразив в очередной раз «решительную поддержку» в отношении «независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии», Представительство ЕС отмечает, что «фундаментальные права пострадавшего от конфликта населения продолжают нарушаться, в том числе путем ограничения свободы передвижения, т.н. «бордеризации», временного закрытия контролируемых пунктов пересечения и незаконных задержаний».

«К сожалению, в последние месяцы напряженность остается высокой, и российские вооруженные силы по-прежнему остаются в Абхазии и Южной Осетии, что является нарушением международного законодательства и обязательств России по Соглашению от 12 августа 2008 года», — говорится в заявлении.

В том же заявлении «ЕС подтверждает свою готовность продолжать усилия по стабилизации и урегулированию конфликта в Грузии, в том числе, путем участия в качестве сопредседателя Женевских международных дискуссий, деятельности Специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии, а также работы Мисси наблюдателей ЕС в Грузии, имеющей решающую роль на месте».

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