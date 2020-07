АМЮГ откликнулась на выдвижение обвинений трем полицейским по «делу о пытках» гражданина

Неправительственная организация Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) «приветствует» выдвижение обвинения трем сотрудникам полиции по факту «пыток» гражданина Ираклия Хоперия в 2017 году, но критикует прокуратуру за изменение квалификации дела и затягивание дела.

По информации АМЮГ, в феврале 2017 года сотрудники правоохранительных органов доставили Ираклия Хоперия в полицейский участок «без оснований» и подвергли его пыткам, чтобы добиться признания в совершении преступления, которое он не совершал. По заявлению АМЮГ, Хоперия был освобожден только после того, как выяснилось, что он был ошибочно задержан полицейскими вместо другого человека. По сведению организации, прокуратура начала расследование по этому делу в марте 2017 года по статье о пытках. Однако спустя 6 месяцев по той причине, что в действиях полицейских не было признаков преступления, расследование прекратилось. Расследование дела было возобновлено в ноябре того же года по решению Тбилисского городского суда.

По заявлению Ассоциации молодых юристов Грузии от 31 июля, несмотря на то, совершение преступления правоохранителями в отношении Хоперия «подтверждалось многими доказательствами», прокуратуре для выдвижения обвинений сотрудникам полиции потребовалось три года.

Организация также считает проблематичным, что следственный орган смягчил обвинения против сотрудников правоохранительных органов и обвиняет их уже не в пытках, а в превышении служебных полномочий, «что предусматривает меньшее наказание».

«Изменение в квалификации дела Хоперия еще раз подчеркивает системную проблему надлежащей квалификации при расследовании дел по предполагаемому ненадлежащему обращению со стороны сотрудников правоохранительных органов», — говорится в заявлении организации от 31 июля.

АМЮГ также отмечает, что признаки ненадлежащего обращения с Хоперия также проявляются и со стороны четвертого полицейского, но прокуратура «до сих пор не установила его личность». В то же время, по утверждению организации, полицеййские и другие лица дали ложные показания следствию.

Соответственно, АМЮГ считает, что расследование не должно ограничиваться выдвижением обвинений этим трем полицейским, а должна быть установлена также ответственность тех лиц, которые «непосредственно участвовали» в преступлении или скрыли его.

АМЮГ также защищает права Ираклия Хоперия в Европейском суде по правам человека. Организация требует установления нарушения государством «запрета пыток» в его отношении.

