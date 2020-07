Политики оценивают приговор суда для Георгия Руруа

За решением Тбилисского городского суда об избрании в качестве меры наказания 4 лет тюремного заключения для Георгия Руруа, одного из акционеров телекомпании «Мтавари архи», последовали оценки со стороны представителей правящей команды и оппозиции.

«Civil.ge» предлагает отличающиеся мнения политиков по этому вопросу.

Оценки представителей правящей команды

Георгий Гахария — премьер-министр: «Если человек совершил преступление, он должен взять на себя ответственность и сидеть, или выйти потом, (для этого) существуют разные юридические формы… Помилование является полностью президентской дискрецией, я понятия не имею, помилует ли его президент. Повторяю еще раз, что система правосудия должна быть справедливой для всех и что исполнение и неизбежность наказания являются фундаментальной частью системы правосудия. Если человек совершил преступление, из-за того, что кто-то (называет) его политическим заключенным или является владельцем какого-то телевидения, это не должно быть алиби к тому, чтобы избежать преступления».

Давид Матикашвили — Грузинская мечта: «Этот приговорил поставил точку спекуляциям оппозиции, представители которой пытались объявить невиновным одного из криминальных лидеров криминальной группировки под названием Национальное движение. Это строгое выполнение Соглашения от 8 марта, поскольку власть и другие ветви власти не вмешиваются в судебные дела».

Оценки представителей оппозиции

Саломе Самадашвили — Единое национальное движение: «Мы видим, что в стране просто больше нет судебной власти. Это (сегодня) было подтверждено в очередной раз. Это решение обойдется Бидзине Иванишвили на международной арене очень дорого. У Георгия Руруа в тюрьме осталось провести гораздо меньше времени, чем провел до сих пор. В конце октября политическая власть в нашей стране обязательно изменится (и) мы создадим такую политическую среду, в которой больше не будет политических заключенных».

Элене Хоштария — Европейская Грузия: «Я не могу назвать это судом. На протяжении всего судебного разбирательства утверждалось, что Георгий Руруа является жертвой системы, что Георгию Руруа однозначно подбросили оружие. Для чего им это было нужно? Очевидно, что они хотели политического запугивания и (чтобы измерить), как реагируют грузинское общество и международное содружество на политические преследования и использование суда по политическим мотивам. Ни один гражданин не хочет такого суда, который рабски обслуживает (правящую) политическую команду».

