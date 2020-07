Стихия в Западной Грузии

Наводнения, вызванные проливными дождями 29 июля, нанесли сильный ущерб в Западной Грузии.

В результате стихии больше всего пострадал регион Рача. По словам государственного поверенного (губернатора) региона Рача-лечхуми и Квемо Сванети Арчила Джапаридзе, вышедшая из русла в результате проливных дождей река Риони повредила дороги и мосты, отрезав несколько деревень в Онском муниципалитете и до 2000 местных жителей от внешнего мира.

Согласно первоначальной информации, в результате стихии было повреждено 10 мостов, разрушена часть центральной дороги в 8 местах, а также несколько участков дороги от Они до Шови и внутренних сельских дорог. Также в результате повреждения магистральной сети водоснабжения 400 абонентов остались без воды.

В зоне стихийного бедствия побывали советник премьер-министра по вопросам регионального развития Созар Субари, а также заместители министра регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе и Илья Бегиашвили и заместитель министра внутренних дел Иосеб Челидзе, которые руководили соответствующими работами по ликвидации последствий стихии.

Позднее, по распоряжению премьер-министра, в Рача был создан чрезвычайный штаб для «ликвидации последствий стихийного бедствия» во главе с Леваном Кватадзе, заместителем губернатора региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.

Стихия также повредила пахотные земли и приусадебные участки, а также электропроводку в регионе Гуриа.

Со стихией также боролись и в регионе Имерети. Проливные дожди обрушились на муниципалитет Сачхере, где были повреждены внутренние сельские дороги. В муниципалитете Цхалтубо из-за наводнения в Риони были затоплены дома нескольких семей и приусадебные участки.

По сообщению властей оккупированного Цхинвали, в результате стихии из-за проливных дождей был поврежден участок дороги, соединяющий Грузию с Россией.

