Коалиция за равенство требует начала расследования в отношении депутата Грузинской мечты

Коалиция за равенство, которая объединяет 10 местных неправительственных организаций, призывает проведения эффективного расследования «насильственного участия и факта попытки применения огнестрельного оружия в отношении гражданина» со стороны мажоритарного депутата Парламента от Грузинской мечты Энзел Мкояна в инциденте, произошедшем 26 марта в Ахалкалаки.

Заявление коалиции от 21 июля последовало за опубликованием три дня назад новой видеозаписи инцидента региональным изданием «Ахалкалаки Ньюс». На видео видно, что депутат Энзел Мкоян держит в руке пистолет и озвучивает угрозы.

Коалиция подчеркивает, что расследование против Энзела Мкояна не было начато, несмотря на то, что на видео ясно видно, что Мкоян угрожает оружием во время противостояния.

«В видеоматериале, опубликованном в СМИ, видно, что на месте происшествия присутствовал сотрудник полиции, однако он не принимает эффективных мер для предотвращения незаконного и насильственного поведения депутата и сохраняет очевидную лояльность к нему», — добавила коалиция.

Организации-члены коалиции также указывают на связь депутата Грузинской мечты с «другими насильственными случаями» и говорят, что правоохранительные органы не отреагировали «надлежащим образом» на эти случаи.

«(Это) еще раз показывает признаки политической лояльности по отношению к Энзелю Мкояну и его правовой привилегированности, что создает риски эскалации конфликта в регионе и противоречит принципам правового государства», — говорится в заявлении коалиции.

Организации-члены коалиции призывают Генеральную прокуратуру в связи с действиями Энзела Мкояна:

Немедленно начать «независимое и эффективное расследование»;

Очертить уголовную ответственность участвовавших лиц;

Не допускать лояльности и привилегий в отношении Мкояна и его окружения.

Прокуратура расследует инцидент, произошедший 26 марта в Ахалкалаки с участием Энзела Мкояна и его племянника, по статье хулиганства с применением огнестрельного оружия. По этому делу задержаны два человека, в том числе племянник Мкояна, которым суд избрал предварительное заключение. В случае доказательства вины им грозит лишение свободы от четырех до семи лет.

