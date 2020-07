Внешняя торговля Грузии в январе-июне 2020 года

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 20 июля, внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2020 года сократился на 18,2% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 5,05 млрд долларов США.

Экспорт в январе-июне 2020 года сократился на 16% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 1,5 млрд долларов США. Импорт сократился на 19,1% до 3,55 млрд долларов, а отрицательным сальдо торгового баланса составило 2,05 млрд долларов США.

В январе-июне 2020 года Турция оставалась крупнейшим торговым партнером Грузии с 697,4 млн долларов США. Далее следуют Россия, Китай, Азербайджан и Армения с 584,2 млн, 530,7 млн, 450,9 млн и 282,5 млн долларов США, соответственно.

Китай является крупнейшим экспортным партнером Грузии с 205,1 млн долларов США. Далее следуют: Азербайджан, Россия, Болгария и Турция с 203,5 млн, 188,1 млн, 162,7 млн и 102,2 млн долларов США, соответственно.

С точки зрения импорта, крупнейшими торговыми партнерами Грузии являются: Турция, Россия, Китай, Азербайджан и Армения с 595,2 млн, 396,1 млн, 325,6 млн, 247,4 млн и 198,7 млн долларов США.

В январе-июне 2020 года крупнейшей экспортной группой с 332,4 млн долларов США были медные руды и концентраты. Далее следуют: легковые автомобили — 184,1 млн долларов США; Ферросплавы — 117,6 млн долларов США; Вина — 91,4 млн долларов США; Руды и концентраты драгоценных металлов — 64,7 млн долларов США; Спиртные напитки — 53,6 млн долларов США; Минеральные воды — 49,4 млн долларов США; Медикаменты — 45,5 млн долларов США; Золото — 44,9 млн долларов США; Азотные удобрения — 44,2 млн долларов США; Другие товары — 475,6 млн долларов США.

В январе-июне 2020 года легковые автомобили возглавили список импорта с 289,9 млн долларов США. Далее следуют: медные руды и концентраты — 234,1 млн долларов США; Нефть и нефтепродукты — 231,6 млн долларов США; Медикаменты — 158,7 млн долларов США; Нефтяные газы — 157,8 млн долларов США; Мобильные телефоны — 69,8 млн долларов США; Пшеница — 39,6 млн долларов США; Руды драгоценных металлов — 38,2 млн долларов США; Мясо — 31,6 млн долларов США; Электричество — 31 млн долларов США; Другие товары — 2,3 млн долларов США.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)