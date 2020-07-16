Фото: кадр из видео Мариам Вацадзе
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Прокуратура предъявила члену ЕНД обвинение в групповом насилии

16/07/2020 - 17:40
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Генеральная прокуратура предъявила обвинения члену Политсовета оппозиционного Единого национального движения, бывшему губернатору региона Рача-Лечхуми Отару Сирадзе и его брату в связи с групповым насилием во время физического противостояния с активистом гражданского движения «Молодые Зеленые» Николозом Глонти 4 июля.

По информации прокуратуры, следствие установило, что 4 июля 2020 года Отар Сирадзе и его брат подвергли физическому насилию Николоза Глонти на почве словесного спора, в результате чего последний получил телесные повреждения.

Следственное ведомство обвиняет братьев Сирадзе в групповом насилии, которое предусматривает виде наказания лишение свободы на срок до 2 лет. Прокуратура обратится в суд в установленные законом сроки для избрания мэры пресечения обвиняемым.

Видеоматериал, отражающий произошедшую 4 июля в регионе Рача драку в социальной сети в тот же день опубликовала Мариам Вацадзе, активистка «молодых Зеленых». В видео видно, что после словесного спора между Отаром Сирадзе и Николозом Глонти бывший губернатор Рача-Лечхуми ударил члена «Молодых Зеленых».

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