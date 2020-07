TI Грузия: Дисциплинарное производство против Шенгелия создает впечатление «сведения счетов»

По заявлению неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» (Transparency International Georgia — TIG), дисциплинарное производство, возбужденное министром юстиции Теа Цулукиани в отношении нотариуса Бачаны Шенгелия, сына покойного директора Зугдидской публичной школы № 6 Ии Керзаия, создает впечатление «предвзятости и сведения счетов» и это проблематично по нескольким направлениям.

В опубликованном 15 июля заявлении организация отмечает, что хронология поправок к положению министра юстиции о дисциплинарной ответственности нотариусов «создает впечатление использования дисциплинарного механизма в качестве инструмента для сведения счетов».

В частности, по заявлению «TI Грузия», в соответствии с поправками к положению от 22 мая этого года, нарушение принципа политического нейтралитета определено, как серьезное дисциплинарное правонарушение, что предоставило министру рычаг не для того, чтобы в отношении Шенгелия использовать не выговор или предупреждение, а приостановление служебных полномочий от 1 месяца до 2 лет в виде санкции.

Организация считает, что основания для применения санкций против Шенгелия «не прояснены должным образом», поскольку «непонятно, что подразумевается под политическим нейтралитетом или предвзятыми политическими взглядами и, конкретно какой тип поведения запрещается актом».

«Международная прозрачность — Грузия» также поясняет, что ограничение свободы выражения на основании подзаконного акта создает угрозу «произвольных и непропорциональных ограничений», которые могут стать «основанием для неконституционности нормы».

Организация также считает «проблематичным» слушание дисциплинарного дела против Шенгелия без устного слушания и заявляет, что это допустимо только в том случае, если оно задерживает слушание и решение по делу, или «обстоятельства дела подтверждаются неопровержимыми доказательствами».

TIG считает, что дисциплинарное дело в отношении Шенгелия не подпадает под это «исключительное правило». Кроме того, организация указывает на правила этики Международного союза нотариусов, согласно которым, в процессе делопроизводства нотариус должен иметь возможность высказать свою позицию.

«Международная прозрачность – Грузия» подчеркивает, что доступ Бачане Шенгелия к рабочей программе нотариусов был приостановлен необоснованно, так как причина — отсутствие на работе по болезни — не соответствует норме, предусмотренной Законом Грузии «О нотариате».

Организация также отмечает, что Министерство юстиции до сих пор не выполнило решения Городского суда о восстановлении доступа Шенгелия ко всем программам, необходимым для нотариальной деятельности.

«Международная прозрачность – Грузия» призывает Министерство юстиции:

Исполнить временное решение Тбилисского городского суда;

Приостановить дисциплинарное производство в отношении Бачаны Шенгелия до принятия Конституционным судом окончательного решения по его иску.

