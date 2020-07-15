Залкалиани встретился с представителями НАТО и ЕС в Брюсселе

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с официальными лицами ЕС и НАТО во время своего первого визита в Брюссель 13-14 июля в период пандемии коронавируса.

Во вторник Давид Залкалиани встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоана в штаб-квартире НАТО, где стороны «в очередной раз подчеркнули необратимый процесс интеграции Грузии в НАТО, решительную поддержку Североатлантического альянса на этом пути и успешные шаги, предпринятые Грузией».

Заместитель генерального секретаря НАТО поблагодарил Грузию за «приверженность евроатлантической безопасности и вклад страны в Миссию НАТО в Афганистане».

Приветствуя усилия Грузии по борьбе с пандемией коронавируса, Мирча Джоана отметил, что, несмотря на вызовы, «НАТО и Грузия продолжают расширять сотрудничество».

По его словам, НАТО вновь будет оказывать политическую и практическую поддержку Грузии на пути реализации важных реформ.

Министр иностранных дел Грузии назвал встречу с заместителем генерального секретаря НАТО важной и заявил, что НАТО рассматривает Грузию как «близкого партнера», поддерживает ее евроатлантические устремления и ценит ее вклад в безопасность на Черном море.

A meaningful meeting with @Mircea_Geoana, introducing @Dolidzevictor as 🇬🇪’s new ambassador to NATO. NATO hails 🇬🇪 as a close partner, supports its Euro-Atlantic aspirations/enhancement of practical cooperation & values 🇬🇪’s engagement in/contribution to Black Sea security pic.twitter.com/VVHU06yIJI — David Zalkaliani (@DZalkaliani) July 14, 2020

В ходе визита Залкалиани обратился к постоянным представителям стран-членов НАТО на заседании Комиссии НАТО-Грузия.

После заседания комиссии глава МИД Грузии заявил, что Грузия высоко ценит поддержку своих партнеров в стремлении Грузии вступить в НАТО.

«Союзники признают прогресс, достигнутый Грузией с точки зрения реформ, и осуждают российскую оккупацию и ее незаконные действия в наших регионах», — написал Залкалиани в Twitter.

В Брюсселе министр иностранных дел Грузии провел «прекрасную» встречу с европейским комиссаром по политике соседства и расширению Оливером Вархели.

Отметив, что ЕС поддерживает оздоровление экономики Грузии после пандемии Covid-19, Оливер Вархели заявил, что он был впечатлен управлением кризисом в стране. «С нетерпением жду предложений по формированию будущего Восточного партнерства», — написал он в Twitter.

Залкалиани и Вархели обсудили ситуацию в Абхазии и Цхинвальском регионе, а также незаконные действия оккупационных сил на местах во время пандемии коронавируса; Они также обсудили произошедший 11 июля случай, когда гражданин Грузии был ранен и задержан у линии оккупации Цхинвальского региона.

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