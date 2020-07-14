Грузия представила в ООН Доклад Добровольного национального обзора
Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию ООН (ФВУО) 13 июля представил доклад Добровольного национального обзора Грузии (ДНО) по реализации целей в области устойчивого развития (ЦУР) на период до 2030 года.
Доклад акцентирует внимание на трех приоритетных сферах в Грузии. Это: экономический рост; Развитие человеческого капитала и социальное благополучие; Демократическое управление, и он основано на первом докладе, опубликованном в 2016 году. Была подчеркнута особая важность подхода — «Никто не должен оставаться вне развития», который подразумевает инвестиции в молодежь, децентрализованное развитие, а также производство и потребление зеленой энергии.
В документе отмечается, что достижению целей устойчивого развития препятствует недостаток безопасности, в частности оккупация Россией Абхазии и Цхинвальского региона, что создает серьезные гуманитарные проблемы местному населению.
Согласно докладу, несмотря на рост реального ВВП и сокращение бедности за последние 10 лет, проблема инклюзивного экономического роста по-прежнему стоит и отражается в нищете 20–21% населения страны.
В документе подчеркивается, что «Грузия считает человеческий капитал ключевым фактором в достижении устойчивого развития и улучшении благосостояния общества в целом». Согласно докладу, «образование является одним из главных приоритетов в повестке дня развития страны».
Согласно документу, качество образования и его несовместимость с рынком труда остаются проблемой системы образования Грузии.
В докладе подчеркивается, что слабое участие молодежи и высокий уровень безработицы среди молодежи являются серьезной проблемой для страны. Он отмечает, что процент молодых людей (в возрасте 15-24 лет), которые не учатся, не работают, не проходят какую-либо подготовку, составил 27,9% в 2014 году и 26,9% в 2018 году.
Говоря о трудоустройстве и трудовых правах, доклад отмечает, что в 2019 году ежегодное число несчастных случаев на рабочих местах сократилось на 24%.
Согласно докладу, целью Грузии является достижение равенства в обществе посредством защиты прав этнических меньшинств и развития общества на основе принципов разнообразия и плюрализма.
В докладе отмечается, что правительство хочет реализовать новый документ политики по сексуальной ориентации и гендерной идентичности, направленный на борьбу с преступлениями на почве ненависти, повышение осведомленности о сексуальной ориентации и гендерной идентичности и обеспечение услуг, адаптированных к потребностям ЛГБТКИ + сообщества.
В заключение в документе говорится, что реализация повестки дня реформ возможна только в условиях мира и стабильности. Согласно докладу, в то время как власть ищет мирные пути, чтобы положить конец российской оккупации, которая является реальной угрозой грузинской государственности, необходимо более активное международное участие для достижения долгосрочного мира и безопасности.
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