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Министерство финансов продало ценных бумаг на 50 млн лари

14/07/2020 - 18:46
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По сообщению Национального банка Грузии, 14 июля на аукционе казначейских обязательств Министерства финансов было продано 364-дневных ценных бумаг номинальной стоимостью 50 млн лари.

Согласно той же информации, в аукционе приняли участие семь коммерческих банков, а спрос составил 94 миллиона лари.

По заявлению Национального банка, минимальная процентная ставка на аукционе составляла 8,100%, средневзвешенная — 8,295%, а максимальная — 8,350%.

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