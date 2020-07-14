Министерство финансов продало ценных бумаг на 50 млн лари

По сообщению Национального банка Грузии, 14 июля на аукционе казначейских обязательств Министерства финансов было продано 364-дневных ценных бумаг номинальной стоимостью 50 млн лари.

Согласно той же информации, в аукционе приняли участие семь коммерческих банков, а спрос составил 94 миллиона лари.

По заявлению Национального банка, минимальная процентная ставка на аукционе составляла 8,100%, средневзвешенная — 8,295%, а максимальная — 8,350%.

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