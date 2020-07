АМЮГ опубликовала доклад о мониторинге Высшего совета юстиции

НПО Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) 7 июля опубликовала доклад о мониторинге Высшего совета юстиции, согласно которому, несмотря на позитивные изменения в судебной системе, существующие недостатки не устранены, а влиятельная группа судей, т.н. «клан» по-прежнему сохраняет влияние.

В докладе, который охватывает события 2019 года, говорится, что любое вмешательство в действующие нормативные рамки, которое не противоречит механизму принятия решений, льет воду на мельницу «клана», который использует как недостатки, так и позитивные новшества для усиления своей власти.

В докладе отмечается, что масштабная законодательная реформа, проведенная в 2019 году, не смогла помешать «клану» представить приемлемых для него кандидатов в судьи для утверждения в Парламент.

Кроме того, по оценке АМЮГ, в первой и второй инстанциях суда судьи попадали на должность в основном на основе необъективных решений. «Основная причина этого заключается в том, что клан контролирует две трети голосов в совете, необходимых для принятия решений», — говорится в документе.

Отметив, что «клан» состоит в основном из председателей судов, АМЮГ заявила, что «сохраняется порочная практика назначения исполняющих обязанности председателя суда/палаты/коллегии». «Клан, контролируя совет, использует этот механизм для назначения настроенных к нему лояльно лиц и сохранения влияния с их помощью».

Согласно докладу, в течение многих лет председатели судов/палат/коллегий рассматриваются как инструменты контроля судей в руках совета.

В документе также обсуждаются поправки «третьей волны» судебной реформы, которые урегулировали вопрос конфликта интересов. В частности, член совета не сможет участвовать в обсуждениях, если он участвует в конкурсе. Согласно АМЮГ, члены совета не выполнили это требование, что «создалвало несправедливые и неравные условия».

Высший совет юстиции, который является главным координационным органом судебной власти, состоит из 15 членов. В совет входят председатель Верховного суда, восемь судей, избранных Конференцией судей, и шесть членов, которые не являются судьями, из которых: пять избираются Парламентом Грузии, а одного выдвигает президент.

