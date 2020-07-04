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Первые лица Грузии поздравляют США с Днем независимости

04/07/2020 - 16:26
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Георгий Гахария, председатель Парламента Арчил Талаквадзе и министр иностранных дел Давид Залкалиани поздравили США с Днем независимости 4 июля.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Соединенные Штаты стоят рядом с Грузией и поддерживают ее евроатлантическую интеграцию, а также ее территориальную целостность и суверенитет.

Премьер-министр Георгий Гахария назвал Соединенные Штаты «стратегическим партнером и другом» Грузии, отметив, что «вместе мы преодолели много проблем, достигли многих целей и стали свидетелями многих совместных успехов».

«Сегодня мир сталкивается с глобальным вызовом. Как всегда, наши американские партнеры оказали нам неоценимую помощь. Я благодарю правительство Соединенных Штатов за поддержку Грузии в ее борьбе с пандемией коронавируса», — добавил он.

Председатель Парламента Арчил Талаквадзе заявил: «Мы гордимся тем, что наши нации при поддержке друг друга борются за свободу, мир и безопасность». «Мы присоединяемся к нашим близким друзьям в праздновании Дня независимости и желаем еще более тесного партнерства между Грузией и Соединенными Штатами», — подчеркнул он.

Министр иностранных дел Давид Залкалиани пожелал американскому народу успехов и благополучия. Он написал сегодня в Твиттере, что «Грузию и США связывают сильное партнерство и крепкая дружба».

Декларация независимости Соединенных Штатов Америки была подписана 4 июля 1776 года.

«Все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью», — говорится в Декларации независимости США.

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