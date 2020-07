Парламент утвердил трех новых членов Совета попечителей ОВГ

Парламент Грузии 1 июля утвердил трех кандидатов на вакантные должности в Попечительском совете Общественного вещателя Грузии.

Кандидат от оппозиционной Европейской Грузии Заза Абашидзе был избран 98 голосами. Абашидзе является основателем неправительственной организации «Детектор растраты», которая занимается мониторингом государственных расходов.

Бондо Мдзинарашвили, которого поддерживали депутаты Альянса патриотов и несколько независимых законодателей, получил 95 голосов. Мдзинарашвили является главным редактором телекомпании «Обиективы».

А за кандидата правящей партии Гию Мургулия проголосовали 92 депутата. Мургулия является членом Совета авторизации школ в Министерстве образования.

До голосования специальная комиссия, состоящая из журналистов и представителей СМИ, отобрала восемь из десяти кандидатов в члены Попечительского совета Общественного вещателя. Затем этот список был представлен на обсуждение в Парламент.

Попечительский совет Общественного вещателя состоит из девяти членов, три из которых представлены парламентским большинством, три — оппозицией, два — Народным защитником и один — Верховным советом Аджарии. Представленного в Парламент кандидата должно поддержать большинство депутатов.

Реакция гражданского общества

По заявлению неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия», конкурс на отбор кандидатов проводился по «процессуальным нарушениям», поскольку количество кандидатов, представленных в Парламент, было на один меньше, чем требовалось, а согласно закону – в Парламент должны были быть представлены как минимум в три раза больше кандидатов. Организация призвала Парламент приостановить процесс отбора и исправить недостатки.

Руководитель Фонда развития СМИ Тамар Кинцурашвили заявила, что Мдзинарашвили работает в той телекомпании, которая имеет «откровенно антизападные взгляды» и часто сам озвучивает подобные призывы в СМИ.

