Политики прокомментировали принятие конституционных поправок по избирательной системе

На внеочередном заседании 29 июня Парламент Грузии принял конституционные поправки по избирательной системе в третьим чтении, 117 голосами против 3. Изменения, которые были согласованы правящей партией Грузинская мечта и оппозицией 8 марта, предусматривают проведение парламентских выборов в октябре 2020 года по системе 120/30.

Депутаты от Единого национального движения и Европейской Грузии не участвовали в голосовании. Главные оппозиционные партии в качестве условия для голосования за поправки выдвинули требование освобождения «политзаключенного» Георгия Руруа и выполнение Соглашения от 8 марта в полной мере.

«Civil.ge» предлагает комментарии представителей власти и оппозиции по случаю принятия конституционных поправок в окончательном чтении.

Отклики представителей правящей команды:

Георгий Гахария — премьер-министр: «Эти конституционные изменения, которые приближают нас к более пропорциональной и в конечном итоге, к пропорциональной избирательной системе, для меня лично означают несколько серьезных достижений. Во-первых, это необратимый процесс, о котором политическая элита независимой Грузии мечтала с 1990-х годов, и никто не смог этого сделать. Грузинская мечта смогла сделать это, как бы трудно это ни было, правящая команда произвела полную мобилизацию и сделала то, что должна была сделать, прежде всего, из-за наших граждан и дальнейшей демократизации этой страны, необратимости наших евроатлантических устремлений. Самое главное значение тут имеет то, что дальнейшая демократизация Грузии и евроатлантическая интеграция необратимы, и мы сейчас проголосовали за это. Те, кто не голосовал за эти законодательные изменения из-за определенных узко политических, эгоистичных интересов, и оправдывают это абсолютно смутными, криминальными делами, это оправдание просто не сработает… Наша самая важная задача после этих конституционных изменений — сделать выборы в Грузии демократическими, полностью прозрачными, чтобы они удовлетворяли западным, наивысшим стандартам выборов».

Арчил Талаквадзе — председатель Парламента: «Сегодняшнее решение, которое было одобрено членами Парламента большинством голосов во время голосования, является еще одним важным шагом на пути к демократическому развитию Грузии и выполнению наших обязательств. Сегодняшним решением Грузия еще раз продемонстрировала общественности и (иностранным) партнерам, что она готова укрепить свою демократию и провести свободные, демократические и прозрачные парламентские выборы в октябре 2020 года. Я думаю, что сегодняшнее голосование было уже водоразделом, это была линия, по одну сторону которой остались Европейская Грузия и Национальное движение. Оказалось, что они тянут страну в прошлое. По другую сторону осталась ответственная, сила власти — Грузинская мечта, и осталась новая оппозиция, которая выполнила свое обещание и поддержала конституционные изменения.

Ираклий Кобахидзе, исполнительный секретарь Грузинской мечты: «Этот день — это, прежде всего, победа нашего государства и еще один шаг вперед на пути демократического развития Грузии. Этот день также является победой наших международных партнеров, особенно для посредников соглашения от 8 марта. Этот день также является победой Грузинской мечты. Этот день является логическим продолжением постоянного и последовательного демократического прогресса, который начался с демократического перелома 2012 года в Грузии во главе с Бидзиной Иванишвили. Единственный проигравший сегодня — это радикальная, деструктивная, криминальная оппозиция, которая грубо нарушила Соглашение от 8 марта, отказалась выполнить четкие призывы послов и этим шагом подтвердила в очередной раз, что это антигосударственная, антидемократическая и антизападная политическая сила».

Отклики от оппозиции:

Роман Гоциридзе — Национальное движение: «Бидзина Иванишвили не смог противостоять внешнему и внутреннему давлению, было очень сильное давление, в том числе была огромная опасность потери его личных финансовых ресурсов и имущества. (Он) однажды был предупрежден международными партнерами, что, если соглашение не будет выполнено, ему угрожали санкции. Поэтому одна важная часть соглашения выполнена. Этот факт можно только приветствовать… Мы не участвовали, мы были принципиальны и остались верными нашим принципам».

Ираклий Абесадзе — Европейская Грузия: «Грузинская мечта была вынуждена и обязана принять эту конституционную поправку… На первом слушании, когда мы участвовали и Конституция не провалилась, после этого у них не было никаких шансов, кроме своей полной люстрации. Но Соглашение от 8 марта необходимо выполнить до конца, если мы говорим о нормализации политического процесса и ослаблении острой кризисной ситуации, созданной Грузинской мечтой, в связи с которой Грузинская мечта несет полную ответственность».

Тамар Чугошвили — независимый депутат: «Власти пришлось осознать и признать, что то, что произошло в ноябре, было огромной ошибкой, которая не могла остаться без следа и власть все же была бы вынуждена принять решение. Реакция международного сообщества была решающей… Эти изменения необходимы для обеспечения того, чтобы в будущем в стране проходили нормальные, сбалансированные и здоровые политические процессы».

Эка Беселия — независимый депутат: «Грузинская мечта также осознала это изменение и вынудили ее каким-то образом осознать это. Необходимо, чтобы эти два выбора, которые были постоянно в последние годы — Грузинская мечта, Национальное движение — больше не существовали (только они). Нужен и другой выбор, хотя бы небольшие группы, новые альтернативы, которые позволят (Грузии) вывести Парламент из этой агрессивной, противоречивой, очень тяжелой двухполюсной политической формулы и перейти уже на новый уровень, где будет коалиционное правительство».

