Парламент Грузии обсудил проект бюджета на 2019 г.

Парламент Грузии на своем пленарном заседании 13-14 ноября обсудил проект Государственного бюджета на 2019 год, который депутатам представил министр финансов Иване Мачавариани.

По словам министра финансов, бюджет 2019 года в большей степени будет ориентирован социально, и в этом направлении будет потрачено более 2,9 млрд лари, в том числе, на 225 млн лари будет увеличен Пенсионный фонд, и в сумме составит 1 925 млн лари.

Согласно проекту бюджета на 2019 год, доходная часть составляет 10,5 млрд лари, а расходная часть — 9,4 млрд лари. Бюджетные доходы текущего года составляют 10,3 млрд лари, а расходы — 9,7 млрд лари.

В 2019 году правительство планирует мобилизовать в бюджет 9 миллиардов 645 миллионов лари в виде налоговых поступлений, что на 45 миллионов лари меньше по сравнению с планом на 2018 год. Почти на 46 миллионов лари сокращаются средства, которые ожидается получить в виде грантов, и эта сумма составит 368,5 миллионов лари. На 50 млн лари увеличивается размер суммы, которая будет получены от других доходов (460 млн).

Как и в прошлом году, в 2019 году правительство прогнозирует экономический рост на уровне 4,5%, а показатель инфляции сохраниться в пределах 3%.

Согласно проекту основного финансового документа страны, в 2019 году бюджет будет распределяться на министерства следующим образом:

Бюджет Министерства финансов увеличивается на 8,7 млн лари по сравнению с 2018 года и составит 91 млн лари;

Финансирование Министерства экономики и устойчивого развития увеличивается на 115,2 млн лари и составит 344 млн 750 тысяч лари;

Для Министерства регионального развития и инфраструктуры выделяется бюджет в размере 965 миллионов лари, что на 13 млн 980 тысяч лари больше плана 2018 года. Большая часть суммы — 377 млн лари будет потрачена на улучшение дорожной инфраструктуры;

В 2019 году Министерство юстиции получит 186,4 млн лари. Этот показатель на 9,4 млн лари больше по сравнению с планом предыдущего года;

Бюджет Министерства вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты в 2019 году составит 3 млрд 937 млн лари, 70% (2,8 млрд лари) из которых будет использованы для социальной защиты населения. 1,9 млрд лари будут направлены на пенсионное обеспечение;

Бюджет Министерства иностранных дел увеличится на 15,5 млн лари и достигнет 136,5 млн лари;

Согласно бюджету 2019 года, Министерство обороны получит на 870 миллионов лари больше. Этот показатель на 68 млн лари превышает план 2018 г.;

В 2019 году финансирование Министерства внутренних дел увеличится на 73 млн 780 тысяч лари и составит 644 млн лари;

Бюджет Министерства по вопросам охраны окружающей среды и сельского хозяйства на будущий год составит 332,3 млн лари;

Министерство образования, науки, культуры и спорта, согласно проекту Бюджета 2019 года, получит 1 млрд 522 млн 700 тысяч лари. 739,6 млн лари из них будут направлены на дошкольное и общее образование. 48,7 млн лари будет направлено на профессиональное образование и 168,8 млн лари на высшее образование;

Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия получит увеличенное на 250 000 лари финансирование, которое составит 2 млн 850 тысяч лари.

Согласно проекту бюджета на 2019 год, финансирование Администрации президента Грузии останется без изменений (9,8 млн лари), на 22 тысячи лари сокращается бюджет Администрации правительства и составит 15,8 млн лари. Объем резервных фондов президента (5 миллионов) и правительства (50 миллионов) останется без изменений.

По сравнению с бюджетом 2018 года, на 2,6 млн лари увеличивается бюджет Парламента Грузии и он составит 64,7 млн лари. Финансирование Службы государственного аудита увеличится более чем на 600 тыс лари, и составит 16,2 млн лари.

На 39,6 млн лари до 27,5 млн лари сокращается финансирование ЦИК Грузии. На 12 млн лари будет увеличен бюджет Службы госбезопасности и составит 136 млн лари.

Согласно проекту бюджета, неизменным остается бюджет Конституционного суда (4,1 млн лари), до 9,5 млн лари (на 1,1 млн) увеличивается бюджет Верховного суда, и на 600 тысяч лари — финансирование общих судов (77 млн 750 тысяч лари).

На 900 тысяч лари до 6,4 млн лари увеличивается финансирование Аппарата народного защитника Грузии.

Финансирование Общественного вещателя увеличится на 5 млн 978 тыс лари (58,5 млн лари). Неизменным остается бюджет Патриархии (25 млн лари).

Согласно проекту бюджета на 2019 год, прогнозируемый показатель государственного долга страны на будущий год составляет 20,1 млрд лари, из которых 15,7 млрд внешний долг и 4,4 млрд — внутренний долг. К концу 2019 года предельный объем государственного долга составляет 43% от ВВП страны (установленная норма составляет 60%).

Проект бюджета на 2019 год рассчитан по курсу лари в отношении к доллару США на уровне 2,7.

Министерство финансов представило в Парламент первичную версию проекта основного финансового документа страны на 2019 год в начале октября. После обсуждения, длившегося в течение месяца, Парламент вернул проект бюджета правительству.

Обсуждение переработанного варианта проекта Государственного бюджета началось 13 ноября. После слушаний, продолжавшихся в течение двух дней, бюджет будет возвращен правительству с замечаниями. Откорректированный вариант проекта правительство вернет Парламенту в декабре. В свою очередь, Парламент должен утвердить главный финансовый документ страны в декабре.

This post is also available in: Грузинский