Саломе Зурабишвили: «Мы готовы ко второму туру»

Саломе Зурабишвили выразила готовность участвовать во втором туре президентских выборов. Кандидат в президенты, поддерживаемый правящей партией Грузинская мечта, спустя двухдневного молчания впервые появилась перед СМИ и сделала заявление об итогах выборов и втором туре.

«Мы готовы ко второму туру (выборов)», — заявила Саломе Зурабишвили на специальном брифинге, который состоялся сегодня в ее Избирательном штабе. В штабе вместе с ней также находились представители Грузинской мечты.

До брифинга Зурабишвили на протяжении всего дня в центральном офисе Грузинской мечты проходили консультации. В офисе партии также побывал председатель Грузинской мечты Бидзина Иванишвили. По сообщениям СМИ, Саломе Зурабишвили решила провести брифинг после встречи с ним.

Зурабишвили поблагодарила своих избирателей и активистов за поддержку. По ее словам, несмотря на «очень грязную кампанию, клевету, все уловки и методы, которые принадлежат российской технологии», «первое место в первом туре – это победа».

Как она отметила, «Рустави-2» убеждает народ, что она может отозвать свою кандидатуру, но «уступить страну Вашадзе и России, и оставить сторонников и соратников в середине борьбы?. Нет!».

«Я думаю, что они меня не знают, я и кахетинка и мегрелка. Я упрямая, способна пойти до конца, верна моему народу и стране. Поэтому, я готова, мы готовы, мы ведь готовы ко второму туру?. Мы готовы к борьбе», — обратилась Зурабишвили к находящимся рядом с ней лидерам Грузинской мечты.

По заявлению кандидата в президенты, «сегодня не стоит выбор между двумя кандидатами, или между двумя партиями, сегодня выбор между двумя Грузиями. Какой мы хотим эту Грузию — это выбор, это второй тур, и мы должны сделать этот выбор вместе».

«Я верю в вас. Я иду на борьбу, все идем вместе, так как мы знаем, что правда на нашей стороне, Европа на нашей стороне, на нашей стороне — современное будущее Грузии. Вместе ради победы!», — заявила Саломе Зурабишвили.

По окончании брифинга генеральный секретарь Грузинской мечты Каха Каладзе, который также находился рядом с Саломе Зурабишвили, заявил, что ждет решения ЦИК Грузии по дате второго тура президентских выборов. «Вместе с грузинским народом обязательно победит с большим счетом», — заявил он. Вчера, при оценке президентских выборов мэр Тбилиси говорил, что одна из причин слабой мобилизации избирателя могла заключаться в том, что партия не выдвинула своего кандидата на выборы

В результате президентских выборов 28 октября кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия, по предварительным данным ЦИК Грузии, В результате президентских выборов 28 октября кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия, по предварительным данным ЦИК Грузии, получила 38,64% голосов избирателей, а кандидат от Объединенной оппозиции Григол Вашадзе — 37,74%.

This post is also available in: Грузинский