Политики оценивают интервью Бидзины Иванишвили

Интервью председателя правящей Грузинской мечты Бидзины Иванишвили, которое он дал 23 октября журналистам телекомпаний «Пирвели», «Имеди» и «Рустави-2», получило оценки со стороны политиков.

Интервью Бидзины Иванишвили, которое длилось на протяжении 2 часов и 20 минут, в рядах оппозиции подвергли острой критике, а в правящей команде отметили, что «это было очень своевременным и нужным выступлением лидера».

Оценки от представителей правящей команды

Теа Цулукиани — министр юстиции: «интервью г-на Бидзины Иванишвили было интересным. Мы видели, как может человек, который является также респондентом, а также медиатором во время дискуссии, терпеть всяческие вопросы. Более того, они не только вытерпеть, но и дать подробные ответы, а также вытерпеть то, когда к нему обращаются невоспитанно».

Тамар Чугошвили — вице-спикер Парламента: «вместо того, чтобы журналисты спросили бы его, что они имел в виду под этими годовыми планами, мы видели вчера размахивание действительно партийной повесткой дня, что было очень печально. Эта дискуссия была бы гораздо интереснее. Я думаю, что избиратель и население не получили достаточно информации по этой теме. Я думаю, что вчерашнее интервью не было тем, что только на «Рустави-2» сваливались какие-то вопросы, с так не считаю».

Софо Киладзе — председатель парламентского Комитета по правам человека: «Это было искреннее интервью мужчины патриота, который говорил очень искренне о проблемах. Я считаю, что роль медиа очень важна в демократическом обществе, но когда СМИ распространяют неправильную и ложную информацию, это уже наносит ущерб интересам страны и демократии. Именно этому уделил один из акцентов г-н Бидзина Иванишвили».

Оценки лидеров оппозиции

Григол Вашадзе — Сила в единстве: «Вчера мы в очередной раз увидели бездарный спектакль, поставленный бездарным режиссером, где отец воровской мечты пытался оправдаться за те претензии и проблемы, которые существуют в обществе. Получилось так, что было бы лучше вообще не делать эту пресс-конференцию, потому что возмущенное грузинское общество узнало из этого интервью следующее: что г-н Иванишвили полностью поддерживает заявления своего кандидата в президенты о том, что 2008 году войну с Россией начала Грузия и она бомбила свое спящее население; Оказалось, что у него гораздо более тесные отношения с криминалом Парцхаладзе, чем мы думали. Вы не насмехаетесь, а оскорбляете граждан Грузии и общество».

Давид Бакрадзе — Европейская Грузия: «Вчера мы услышали видение Грузинской мечты и главного правителя нашей страны о том, что якобы в стране происходит процесс развития, что якобы в стране все хорошо, просто люди не понимают потому, что журналисты им говорят, что все плохо. Оказывается, если мы о один прекрасный день дома выключим телевизор и выглядим на улицу, доллар станет меньше 2 лари, услышим звуки работающих заводов, открытых Грузинской мечтой, увидим заполненные холодильники у себя дома и почувствуем, что живем в развитой стране. Спустя шесть лет мы получили власть, которая совершенно не видит, не слышит и не понимает проблемы людей. Все это было бы смешно, если не было бы трагичным.

Давид Усупашвили — Движение за развитие: «Иванишвили пытается решить проблемы, прикрывая их, так как не видит другого выхода. Вчера мы увидели адвоката Парцхаладзе, прокурора «Рустави-2», учителя журналистов, мастера по переводу стрелок, но мы не увидели лидера демократической страны, который наполнил бы общество позитивными энергиями. Мы услышали обещание, что за год он сможет сделать то, что смог сделать в течение 7 лет — вчера мы также увидели, что для Иванишвили с прагматичной-политической точки зрения Национальное движение и «Рустави-2» имеют намного больше цену, чем собственная команда власти и телевидения… В создавшейся обстановке выход должны искать мы, другие, и получить согласие от власти путем принуждения-убеждения на проведение пропорциональных парламентских выборов в октябре 2019 года. Для этого огромное значение будет иметь прорыв заколдованного круга мечтунов и националов на президентских выборах 28 октября».

Чтобы ознакомиться с заявлениями Бидзины Иванишвили, сделанными в последнее время для СМИ, перейдите по ссылкам. Чтобы ознакомиться с заявлениями Бидзины Иванишвили, сделанными в последнее время для СМИ,

This post is also available in: Грузинский