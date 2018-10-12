НПО говорят о мобилизации сторонников в пользу Саломе Зурабишвили с помощью публичных служащих

По заявлению грузинских неправительственных организаций, должностные лица в региональных муниципалитетах «заставляют» сотрудников Н(Н)ЮЛ (непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц), находящихся на бюджетном финансировании, мобилизовать сторонников в пользу кандидата в президенты Саломе Зурабишвили и составлять их списки.
В опубликованном 12 октября заявлении, которое подписали Ассоциация молодых юристов Грузии, «Международная прозрачность – Грузия» и Международное общество за справедливые выборы и демократию, отмечается, что сотрудники Н(Н)ЮЛ в подготовленные заранее бланки должны внести персональные данные членов своих семей.
«Сотрудники Н(Н)ЮЛ в беседе с наблюдателями заявили, что, по поручению руководителей муниципалитета, им передали пустые бланки, в который каждый должен указать личные данные десяти сторонников. По их информации, списки составляются по той причине, чтобы поддерживаемый Грузинской мечтой кандидат Саломе Зурабишвили победила в первом же туре выборов», — говорится в заявлении НПО.
НПО считают, что данные действия «содержат признаки принуждения и давления, а также являются использованием административных ресурсов в пользу кандидата, поддержанного правящей партией, что противоречит избирательному законодательству». Кроме того, это нарушает распоряжение правительства о предотвращении использования административных ресурсов во время предвыборной кампании.
В документе подчеркивается, что организации обладают доказательствами, подтверждающими эту информацию, но «на данном этапе не публикуют их в целях защиты трудовых прав и личной информации лиц, занятых в Н(Н)ЮЛ и их родственников».
Неправительственные организации призывают высокопоставленных должностных лиц муниципалитетов и правящую политическую силу, «не использовать административные ресурсы», а людей, занятых на публичной службе – «отказаться от выполнения партийных инструкций и открыто говорить о таких фактах».
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