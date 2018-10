СГБ считает вредоносным возможный полет российских вертолетов на контролируемой Грузией территрории

По информации Службы госбезопасности Грузии, активирована «горячая линия» в связи с возможным полетом российских вертолетов на контролируемой Грузией территории и Миссия наблюдателей ЕС информирована об этом.

«Такие факты наносят ущерб среде безопасности на месте», — заявили в СГБ при оценке этого вопроса.

Различные СМИ сегодня распространили информацию, согласно которой, пять российских вертолетов нарушили воздушное пространство Грузии и пролетели над селениями Мерети и Зардиаанткари.

