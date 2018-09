МИД Грузии отвечает на заключение Службы государственного аудита

Министерство иностранных дел Грузии ответило на заключение Службы государственного аудита, в котором речь идет о предполагаемых признаках коррупции в ходе закупок, осуществленных ведомством, и заявило, что категорически исключает существование такого факта.

Что сказано в заключении аудита?

В заключении Службы государственного аудита, которое было опубликовано 14 сентября, в качестве одной из главных проблем называются недостатки, допущенные во время закупок для реабилитации зданий и строений, находящихся на учете ведомства. Согласно документу, «для закупки экспертных, геологических и проектных работ» для здания-строения на улице Леонидзе МИДу Грузии из Резервного фонда правительства было выделено 737 000 лари. Для выполнения этих работ министерство 4 августа без проведения тендера оформило договор с компанией ООО «Ленд Марк Проджект», которая была зарегистрирована за день до этого. Владельцем 100% доли указанной компании является Автандил Махароблишвили – брат заместителя министра иностранных дел Вахтанга Махароблишвили.

По информации Службы аудита, нанятая Министерством иностранных дел компания работы выполнила с недостатками. Вследствие чего, ЮЛПП «Фонд муниципального развития», который осуществлял строительно-ремонтные работы в здании, не смог воспользоваться проектом должным образом.

По заявлению Службы аудита, дело уже направлено в Главную прокуратуру для дальнейшего расследования и изучения.

Ответ Министерства иностранных дел

После освещения доклада Службы государственного аудита в СМИ и острой критики со стороны оппонентов, разъяснения в связи с заключением аудита были сделаны и в Министерстве иностранных дел.

Один из заместителей министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили, который является братом владельца 100% доли нанятой компании, категорически исключил свое участие в какой-либо форме в закупках, осуществленных министерством. «В министерстве я не загружен этими функциями (закупками), я также не входил в ту комиссию. Более того, скажу, что я вообще не был в курсе всего этого», — заявил он. По его словам, выяснением подробностей дела, в первую очередь, заинтересован он сам.

Другой заместитель министра Звиад Гонадзе также прокомментировал этот вопрос и пояснил, что контракт был подписан с той компанией, «в которой работали люди с соответствующей компетенцией и опытом». По его же словам, компания до конца выполнила возложенные на нее обязательства, что подтверждается также и заключением Национального бюро экспертизы им. Самхараули.

«Что касается родственной связи одного из наших коллег с учредителем компании, сообщаю, что в его компетенцию (Вахтанга Махароблишвили) никогда не входила та сфера, которой курируем мы, и, следовательно, он не мог никак повлиять на эти процессы», — отметил замминистра.

Другие недостатки в ведомстве

Параллельно с закупками, Служба государственного аудита указывает также и на неэффективное расходование средств Министерством иностранных дел. В частности, согласно документу Службы аудита, некоторые командировочные расходы дипломатическим ведомством были оплачены чрезмерно.

У Службы аудита есть вопросы также и в связи с расходами на мероприятия, организованные министерством. В заключении говорится, что в министерстве не существует документов, отражающих соответствующие расходы, что указывает на «слабость механизмов контроля и создает риск неэкономного расходования бюджетных средств».

