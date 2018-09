В департаментах полиции проведена ротация руководителей

По информации Министерства внутренних дел Грузии, в департаментах полиции Шида Картли и Мцхета-Мтианети проведена ротация руководителей.

На должность директора Департамента полиции Шида Картли назначен Дмитрий Зурабишвили, который до 2016 года руководил Департаментом полиции Мцхета-Мтианети.

Новый руководитель назначен также и в Департаменте полиции Мцхета-Мтианети, и на этот пост занял заместитель директора Департамента полиции Квемо Картли Давид Тамазашвили.

Бывший директор Департамента полиции Шида Картли Мамука Сагарейшвили назначен заместителем директора Департамента полиции Тбилиси.

Министр внутренних дел 14 сентября на должность директора Департамента полиции назначил Гагу Киркитадзе, который ранее возглавлял Департамент полиции Квемо Картли. А руководителем Департамента полиции Квемо Картли в тот же день был назначен Лаша Гогниашвили, который ранее был директором Департамента полиции Аджарии.

