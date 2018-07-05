«Международная прозрачность — Грузия» публикует доклад по коррупционным рискам в судебной системе

Согласно исследованию НПО «Международная прозрачность – Грузия», ключевыми факторами предполагаемых случаев коррупции в судебной системе Грузии названы ненадлежащее влияние некоторых групп судей на правосудие и существующие в суде системные проблемы.

Доклад по результатам исследования «Коррупционные риски в судебной системе» был опубликован организацией сегодня. По словам авторов доклада, исследование такого типа было проведено в Грузии впервые, и представленные в нем выводы отражают положение на апрель 2018 года. Целью исследования была оценка и анализ возможных коррупционных рисков в системе общих судов.

Выводы, представленные в докладе, основаны на анализе существующего законодательства, изучении нескольких громких дел, углубленных интервью со специалистами права и на анализе данных общественного мнения.

В результате исследования «Международная прозрачность – Грузия» установила, что:

Действующее законодательство и осуществленные за последние законодательные изменения служат интересам влиятельной группы судей и их дальнейшему усилению;

Содержащие недостатки правила отбора/назначения судей увеличивают риск конфликта интересов. Проблемным является также преследование инакомыслия со стороны судей;

Недоверие к суду также усиливает то, что позиции председателей судов и коллегий/палат занимают представители одной и той же небольшой группы судей;

В суде не существует эффективной системы борьбы с коррупцией. Без реагирования остаются как случай возможных преступлений, так и возможные дисциплинарные проступки;

В профессиональных кругах есть четкие мнения, что в суде осуществляются коррупционные сделки. О системной проблеме суда в Грузии говорят также Бизнес-ассоциации, в том числе, важные инвесторы;

Рассмотрение в суде политически чувствительных дел не смогло завоевать доверие общества (дело «Рустави-2», т.н. «кабельное дело»).

«Международная прозрачность – Грузия» считает, что для решения системных проблем в суде важно, чтобы следственные органы и Высший совет юстиции эффективно отреагировали на предполагаемые случаи коррупции в судах, и все текущие расследования, связанные с судебной системой, завершились своевременно. Кроме того, следует сократить чрезмерные полномочия Высшего совета юстиции, председатели судов должны быть лишены возможности манипулирования электронной системой распределения дел и механизмами подотчетности судей должны быть приведены в соответствие с международными стандартами.

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